健康抗疫 育達科大學生實習餐廳推出「暖心養肺」料理

新冠肺炎疫情擴大，增強抵抗力，育達科技大學學生們學以致用，學生實習餐廳推出「暖心養肺」料理食譜，根據地中海飲食和中醫認定食物顏色與人體五臟健康關係為發想，設計出「防疫」食譜，今天正式推出，邀請Ｃ據點長輩試吃。

育達科大餐旅系指導老師陳慶麟說，古有名言「醫食同源」，吃對食物就是強身的關鍵，新冠肺炎疫情影響，學生實習餐廳積極設計「暖心養肺」料理食譜，搭配地中海飲食，透過均衡飲食維持身體健康。

暖心養肺料理包括，百合天使麵搭蕈菇、鬱金香花椰菜濃湯、雞柳蜜梨伴美人腿、菜脯風味雞蛋慕斯及黎麥馬告地瓜、桂花紅棗麵包與馬告咖啡等套餐餐點，選擇含豐富高蛋白、粗纖維、低糖、低脂並能增強免疫力、預防感冒及清肺潤燥等在地食材。

餐旅系一年級邱子瑛說，「防疫」食譜，與同學們分工合作花兩周發想製作，以地中海飲食烹調概念，比較清淡，麵類部分，使用天使麵，也可以用中式米線、長壽麵。肉類以白肉為主，挑選油脂低的雞胸，適合中老年人禍或生病患者。今天長照C據點長輩們成為第一個客人，很有成就感。