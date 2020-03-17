影／在地美學新地標 林智堅視察茄苳附幼新校舍

新竹市茄苳里原有的里集會所與茄苳國小附幼環境老舊，經市府投入經費3200萬元，興建兩個空間合而為一的複合式建築，增加集會所與幼兒園的使用空間，市長林智堅今前往視察，了解茄苳國小附幼新校舍啟用後學童的上課情形，並與幼童一起玩扮家家酒，現場互動有趣溫馨。

林智堅今與幼童們一起玩起扮家家酒、教孩子學寫字及捏麵團，現場互動溫馨有趣；他說，盼透過「平價」、「優質」與「健康」三大主軸的教保服務，建構完善的公幼體系。

林智堅說，茄苳里原里集會所與茄苳國小附幼有著環境老舊問題，經市府、茄苳里長古秀芬與茄冬國小校長謝佳曄共同努力，興建兩個空間合而為一的複合式建築，在彼此不互相干擾前提下規劃建築外觀，以色彩繽粉的玻璃採光罩並融入茄苳里蝴蝶地景生態，之後將成為在地美學新地標。

教育處長黃錦能指出，茄苳附設幼兒園興建整併里集會所，兩處設置不同出入口，讓老幼都能得到妥善照顧；園所的室內裝修採「幼兒為本」精神，透過建築師、學校和市府團隊不斷討論，設計更符合幼兒需求的環境，如燈光的色溫、設施設備須符合教學使用的靈活度，窗戶及櫃體的高度要讓幼兒能容易使用、親近等，期盼透過建置實用與美學兼具的幼兒學習環境，讓老師能在教學時更加得心應手。