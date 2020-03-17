改善竹科交通瓶頸避免人車爭道 竹市府將拓寬高峰路

為解決新竹科學園區塞車問題，市府研擬拓寬高峰路(高翠路到研新4路)路段，已獲國有財產署同意無償撥用土地，將啟動拓寬工程，預計編列1500萬元將路幅從5公尺拓寬至12公尺，解決39年新竹科學園區瓶頸道路。

市府交通處指出，高峰路是市區與科學園區往來要道，因高峰路(高翠路到研新4路)長約200公尺路段最窄僅5米寬，供雙向車流通行，路幅狹小，尖峰時段交通壅塞，會車不便，且無行人通行空間。

市府耗時2年與科管局、國有財產署協調用地，去年終獲科管局同意辦理用地轉移，今年又獲國產署同意無償撥用土地，交通處預計年底前完成規畫設計，提供更優質的通勤路廊。

市長林智堅指出，高峰路尖峰時段每小時超過1千輛次出入，沿線有高峰國小、民宅、社區林立，師生、居民及竹科員工3大族群出入，通勤流量龐大，但高翠路到研新4路路段路幅狹小，轉彎車流在研新4路口打結造成交通堵塞，人車爭道險象環生，未來拓寬路幅，也要建置步道打造平安、順暢的通勤道路。