影／臉書社團瘋傳「封院」 苗栗衛生局：縣內零確診

昨晚地方臉書社團突然瘋傳苗栗縣內某家醫院「封院」，引發網友熱議，當地鄉鎮首長電話接不完；苗栗縣衛生局長張蕊仙上午強調，縣內目前確診個案數仍是「零」，請民眾不要驚慌或散布不實訊息，以免觸法。

張蕊仙指出，國內疫情不斷在升高，昨天就有8例確診，中央疫情指揮中心也將43國列為三級警示地區，從這些國家返台者都必須居家檢疫或隔離，防疫人員的工作量目前不斷增加，醫院如收治疑似病例，都會採取動線管制及消毒工作，請民眾不要隨意揣測或散布不實訊息，昨晚地方瘋傳某醫院的情況，目前警方已開始蒐證追查。

她表示，苗栗縣目前收治有疑似病例，但迄今無確診個案，包括收治病患、轉院、運送都有妥善規畫，還有醫療院所的動線規畫，都請民眾多加配合。

今年1月底苗栗縣內另一家醫院也曾遭人在網路散布院內有新冠肺炎確診病患的假消息，警方事後也追查到一名涉嫌散播的中年男子，依法追究相關責任。