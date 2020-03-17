苗栗縣議員提文件調閱自治條例 審查會退回
苗栗縣議會臨時會，苗栗縣議員宋國鼎提案，由多名議員連署「苗栗縣議員文件調閱自治條例」16日第一審查會審查，審查會中，多數議員們不認同，認為依照現行調閱模式即可，不需再設文件調閱自治條例「疊床架屋」，全案遭退回。
第一審查會成員、參與連署提案縣議員陳品安、劉順松，過程中跟其他議員們溝通，但因大多數議員認為，現行的調閱方式即可，議員有需要即可透過議會，請議會發文給縣府。
陳品安認為，文件調閱不應該「因人設事」。且依照「政府資訊公開法」人人都有向政府機關要求調閱資料的權限，議員也理應如此，無需要透過議會發文才能調閱資料。
縣議員宋國鼎提案，昨參與審查會，經審查會成員們同意列席，但不能發言，但宋國鼎認為，議事規則第61條，提案人得列席說明，但主席卻以「我們有規則，提案人只能旁聽」。
「苗栗縣議員文件調閱自治條例」由時代力量議員宋國鼎提案，時力議員曾玟學、民進黨議員羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、無黨籍黎煥強、陳品安為連署人，希望法制化議員文件調閱資料相關事宜。
苗栗縣議會去年底召開定期會，議員們為議員文件調閱權與縣府引發爭議，縣府根據內政部民國90年函釋，縣府「欠難提供」當時議會吵翻天，之後議員調閱相關資料，須透過議會發函給縣府，以機關對機關方式調閱。
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