配合埋水量計 桃園龍潭、平鎮32里3萬8281戶19日停水

自來水二區處表示，為配合埔頂仁德小區等分區計量管網工程埋設水量計，桃園市龍潭給水廠供水區域包括龍潭區28里(高平里、大平里、三坑里除外)，與平鎮區東勢里、福林里、建安里、新安里，3月19日(周四)上午9點至晚上8點停水，影響戶數約3萬8281戶，相關停水問題可以洽詢客服專線1910。

水公司說明，埋設水量計可以更精準管控供水量，同時從偵測出的數字差異，研判有無漏水和可能漏水位置，有助於預防維護及搶修管線，請用戶及早儲水因應。

另外，自來水公司表示辦理「龍潭淨水場三、四期送水管改善工程」，3月24日上午9點至下午5點，大溪13里龍潭2里停水8小時配合施工，停水戶數約9400戶。停水區域：大溪區義和里、福安里、一德里、一心里、興和里、福仁里 、月眉里、田心里、永福里、美華里、新峰里、復興里、康安里 。龍潭區：三坑里、大平里。