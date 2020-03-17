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清明人潮分流提早掃墓 鄭文燦：入塔管制、入園量體溫
桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，聽取民政局報告清明節掃墓的防疫對策後，他表示，因應清節掃墓人潮防疫，針對公墓、納骨塔，希望人潮分流、民眾提早掃墓，採取入塔（納骨塔）人流管制、入園（生命園區）量體溫篩檢，盡速購置納骨塔熱顯像儀每區至少1部，以增加清明節掃墓人潮篩檢速度。
市政府民政局副局長張世威表示，目前桃園、中壢2處殯儀館完成建置熱顯像儀篩檢，大園、八德2區納骨塔將在2天內完成建置熱顯像儀，蘆竹、新屋、龍潭、平鎮及楊梅5區已提出裝置熱顯像儀需求，由市府秘書處協助採購，桃園區公所另建置1部，亦請其他各區評估確有需求提出採購。
鄭文燦表示，清明節掃墓為國人傳統免不了，因應防疫需求，希望民眾提早掃墓，避免存清明節當天人潮壅擠，希望掃墓人潮分流下，入塔人流管制、入園量體溫篩檢，尚未裝置熱顯像儀的區公所趕快建置，以逸影響掃墓人潮防疫管制。
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