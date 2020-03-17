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桃客司機斥庇護生「笨要吃藥」 交通局長：我很痛心

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市龜山區庇護工場亮羽洗衣店2名身障庇護員工，日前搭乘桃園客運時竟遭司機指責坐錯公車還被罵，市議員陳雅倫（左）今天在議會替身障者發聲，市府交通局長劉慶豐（右）說「我也很痛心」，已開罰9千元，並要求桃客加強管理、提改善報告。記者張裕珍／翻攝
桃園市龜山區庇護工場亮羽洗衣店2名身障庇護員工，日前搭乘桃園客運時竟遭司機指責坐錯公車還被罵，市議員陳雅倫（左）今天在議會替身障者發聲，市府交通局長劉慶豐（右）說「我也很痛心」，已開罰9千元，並要求桃客加強管理、提改善報告。記者張裕珍／翻攝

桃園市龜山區庇護工場亮羽洗衣店2名身障庇護員工，日前搭乘桃園客運時竟遭司機指責坐錯公車，還被罵「頭腦笨笨、要吃藥」，嚇得庇護生提早下車，最後冒著大雨走到工廠，引起外界關注，市議員陳雅倫、黃婉如今天都在議會替身障者發聲，市府交通局長劉慶豐說「我也很痛心」，已開罰9千元，並要求桃客加強管理、提改善報告。

事發在13日早上，2名庇護生搭桃園客運5057，未料途中司機指責坐錯車，2人冒雨提早下車，由於2人行動不便也無法撐傘，走了1公里到洗衣店，全身早已淋成落湯雞，洗衣店負責人劉大姐獲悉後氣炸，直言司機沒同理心，桃園客運獲悉後已登門道歉。

陳雅倫說，桃園客運司機歧視身障庇護生，劉大姐心疼，自己獲悉也是錯愕難過，她認為庇護生正在學習融入、適應社會，卻被社會如此對待，市府應好好檢討大眾運輸體系中的身心障礙支援系統不足之處，也要求交通局要說明清楚目前在規畫、推動及監督身心障礙者搭乘大眾運輸工具、交通設施等相關權益事項。

陳雅倫也提到，事發後桃園客運對外表示，將對於駕駛進行職業訓練，也會祭出服務獎金減半等懲處，但她認為只是把責任推給司機個人，桃客身為經營者卻撇除管理與法律責任，違反「身心障礙者權益保障法」的相關規定，交通局應依該法要求桃客提具改善計畫，並依第99條處運輸業者1萬元以上、5萬元以下罰鍰，要求限期改善。

劉慶豐說，自己對發生此事也很痛心，給予嚴厲譴責，「身障者是一輩子不方便，對我們來說給個方便是舉手之勞，為何不做」，已經開罰9千元，並親自致電給桃園客運董事長要求做好管理並提報告。

劉說，從事交通公共運輸業務，更要有道德與同理心，過去他也曾針對高鐵未能給予身障團體進出便利協助發飆過，若未來業者仍出現歧視行為，他會要求公司管理高層一起來上課，另桃園客運5057為虧損補貼路線，交通局會扣點處理，另也要求業者做好相關在職訓練。

陳雅倫質詢時也建議，除了軟硬體便利身障者的設計，她要求將身心障礙執行考評列入市區客運業者的「大眾運輸營運與服務評鑑辦法」的評鑑項目內，提供給市府作為大眾運輸路線經營權、營運虧損補貼計畫及其他大眾運輸獎助計畫審議之參考依據，讓桃園真正成為進步城市。

劉慶豐說，市府交通局照顧身障者，除了持續增加愛心與無障礙計程車輛數，也定期與弱勢身障團體開會傾聽心聲，像是公車候車亭有落差自己會親自去看過協助改善，會再跟業者溝通要求更多福利方案，至於身障考評已有列入評鑑當中。

身障者 公車

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