桃市府釋公部門身障短期職缺 23日起開放登記

桃園市政府勞動局109年「身心障礙者就業無礙計畫」開跑，市府勞動局指出，今年總共提供150個公部門職缺，工作地點包含市府各機關與學校單位，進用期間為5月1日至10月31日，為期半年，將於23日起在勞動局開放報名登記，將由用人單位通知面試。

市府勞動局指出，只要15歲以上、未滿65歲設籍桃園市且領有身心障礙證明，具工作能力與工作意願且無工作者，都可報名此計畫，今年經盤點總共釋出150個職缺，工作內容主要為在市府各局處、機關及學校協助環境維護、文書作業、行政庶務等。

參加此計畫要注意以未曾參加過公部門辦理多元就業開發方案、短期就業方案等相關方案之身障待業者為優先，若為日間部在學學生、已領取公教人員保險養老給付、軍人退休俸、公營事業退休金、公務機關或公營事業單位技工、工友身分退職金者不得參加，進用期間為5月1日至10月31日，職缺如有出缺遞補者，進用時間仍至10月底。