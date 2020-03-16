網路瘋傳苗栗疑有新冠肺炎確診個案 警方要查假消息

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
衛生福利部疾病管制署16日晚上10點半的傳染病統計資料查詢系統，苗栗縣仍是新冠肺炎零確診。圖／擷自疾病管制署傳染病統計資料查詢系統網站
衛生福利部疾病管制署16日晚上10點半的傳染病統計資料查詢系統，苗栗縣仍是新冠肺炎零確診。圖／擷自疾病管制署傳染病統計資料查詢系統網站

網路臉書地方社團16日晚間突然瘋傳苗栗縣某家醫院封院，引發網友熱議，並有人繪聲繪影疑有新冠肺炎確診個案，當地地方首長電話接不完，緊急向苗栗縣政府衛生局查證，衛生局回應疫情以中央流行疫情指揮中心公布的為準，而根據衛生福利部疾病管制署16日晚上10點半的傳染病統計資料查詢系統，苗栗縣仍是新冠肺炎零確診。

該醫院則澄清沒有封院，也沒有確診個案，只是依規定消毒、設置管制動線，苗栗警方巡邏發現引發熱議的PO文不久就撤文下架，將追查是否涉及散播假消息，警方表示，疫情相當敏感，依傳染病防治法規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或訊息，足生損害於公眾或他人者，科300萬元以下罰鍰，處罰相當重，民眾不要以身試法。

衛生局 疫情 新冠肺炎

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