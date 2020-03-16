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苗縣友善石虎生態給付 擴及通霄苑裡西湖3鄉鎮

中央社 / 苗栗縣16日電

行政院農委會核定苗栗縣109年友善石虎生態給付試辦計畫，除對通霄、苑裡、西湖3鄉鎮農地、巡守隊提供友善石虎獎勵措施，全縣放養家禽場域若遭野生動物侵害，也可獲補助。

農委會林務局去年7月起，針對已知石虎族群相對穩定的苗栗縣通霄鎮及南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」，獎勵在石虎棲地採友善農法耕作的農友、參與棲地維護的社區團體，以及配合石虎監測通報的家禽飼養戶。

苗栗縣政府農業處今天表示，今年苗栗縣試辦範圍擴大納入苑裡鎮及西湖鄉。

苗栗縣政府農業處指出，凡通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉民眾，只要實際生產農地不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安全檢出規範，每公頃農地可領到新台幣2萬元獎勵金；如願意配合縣府架設相機監測，拍攝到石虎影像，每區域可再加領1萬元獎勵金。

針對地方巡守隊，農業處說，政府立案之社區成立巡守隊，協助巡守已知石虎棲地、通報、協助拆除違法獵具、設置家禽場域圍網及其他石虎保育宣導和相關工作，每年可獲6萬元獎勵金；如在巡守範圍內，配合架設自動相機，拍攝到石虎影像，每次核發5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次相隔至少3個月以上。

農業處自然生態保育科表示，除了上述3鄉鎮外，苗栗縣境內其他鄉鎮也曾發現過石虎蹤跡，因此試辦計畫中也公告，放養家禽場域遭野生動物入侵危害，立即通報並經勘查有危害事證，在危害動物未明前，先發給3000元獎勵金；若經縣府評估有必要並願意配合架設相機監測者，若在3個月內拍攝到石虎，再發1萬元獎勵金，這項獎勵實施區域適用於全縣。

農業處指出，友善石虎生態給付試辦計畫去年編列200餘萬元獎勵金沒有發完，今年林務局再加碼至600萬元，盼鼓勵民眾採取對石虎棲地保護有利作為，建構友善棲地環境。

石虎 苗栗縣 農地

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