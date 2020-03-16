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中壢就服處18日近千職缺徵才 52K、100K等你來

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
中壢就業服務中心18日徵才，準備釋出進千個職缺。圖/桃園市政府勞動局提供
中壢就業服務中心18日徵才，準備釋出進千個職缺。圖/桃園市政府勞動局提供

桃園市政府就業服務處中壢就業中心18日(周三)上午9點至中午1點，在該中心(中壢區新興路182號)舉辦徵才活動，邀請24家以上廠商，釋出近千個工作職缺，歡迎民眾踴躍參加。

中壢就業服務中心表示，這次徵才廠商包含科技業、傳產業及服務業等多元化行業，徵才廠商為覓得好人才無不卯足全力，其中日月光半導體製造公司釋出生產線組長、設備助理工程師及客戶工程整合工程師等職缺，最高薪資可達10萬元。另九豪精密陶瓷公司也釋出薪資5萬2000元的職缺，求職者可針對適合且有興趣的職缺應徵。

這次徵才活動現場安排手語翻譯以服務聽障求職者，現場也提供免費履歷健診及職涯諮商以提供有需求的民眾運用，並設置創業諮詢區，為有創業需求者進行免費面對面諮詢服務，另特別規劃就業促進專區，提供「青年安薪讚 就業大滿貫」、「跨域就業津貼」及「缺工就業獎勵津貼」等津貼說明，歡迎有意尋職民眾前往參加。

另為因應新冠肺炎防疫，參加徵才活動者請自行配戴口罩，並配合活動現場體溫測量及手部消毒措施。如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行診療休養，避免參加徵才活動。

徵才活動當天於桃園市政府勞動局FB按讚，即贈送精美小禮品1份，詳情請洽中壢就業中心(03)4681106或上桃園市政府就業服務處查詢。

18日徵才職業種類多元，日月光半導體就有10萬元薪水的職缺。圖/桃園市政府勞動局提供
18日徵才職業種類多元，日月光半導體就有10萬元薪水的職缺。圖/桃園市政府勞動局提供

徵才活動 薪資 求職

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