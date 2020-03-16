公司寮漁港北堤垂釣引爭議 初步共識公告合法化

釣友在苗栗縣後龍鎮公司寮漁港北堤垂釣，最近突然屢遭驅離，近百人連署爭取，苗栗縣議員鄭秋風今天邀各單位協商，達成初步共識，釣友允諾自律，苗栗縣政府漁業科原則將會公告北堤垂釣位置及方向，公司寮漁港可望成為全縣第一個合法開放垂釣的漁港。

國內近年來興起爭取漁港開放垂釣運動，苗栗縣沿海11處漁港，目前都沒有開放，苗栗縣後龍鎮公司寮漁港北堤垂釣爆發爭議，近百名釣友連署「團結捍衛公司寮漁港釣遊活動」，鄭秋風今天邀苗栗縣政府農業處漁業科長林俊吉、南龍區漁會總幹事顏德坤、海巡署中部分署第三岸巡隊公司寮漁港安檢所所長廖曜賢漁港現勘，多名釣友到場協商。

釣友認為每年2、3月開始吹西南風，釣友才會從北堤對岸移到北堤垂釣，且行之有年，釣友也相當自律，不影響舢筏作業，最近兩個星期突然遭海巡人員驅離，他們相當不平，發起連署才1天就有近百人響應，廖曜賢回應只能依法行事，且都以柔性勸離，希望釣友諒解。

林俊吉說，漁港法規定除非公告開放垂釣，否則港區禁止採捕或養殖水產動植物，全縣11座漁港目前尚未開放垂釣，公司寮有17艘舢筏設籍，漁業科將個案檢討，徵詢漁會、漁民的意見，公告指定垂釣位置及方向，可望是第一座開放垂釣的漁港。