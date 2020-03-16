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國際明星鳥黑面琵鷺現身竹市香山濕地

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府產業發展處今指出，近日被列為瀕危鳥類的黑面琵鷺小群集體北返隊伍陸續現身於香山濕地，有鳥友於本月初在海山漁港附近觀察到整群黑面琵鷺共22隻過境。圖／新竹市政府提供
新竹市府產業發展處今指出，近日被列為瀕危鳥類的黑面琵鷺小群集體北返隊伍陸續現身於香山濕地，有鳥友於本月初在海山漁港附近觀察到整群黑面琵鷺共22隻過境。圖／新竹市政府提供

近年新竹市香山濕地復育有成，生態多樣性激增，新竹市府產業發展處今指出，近日被列為瀕危鳥類的黑面琵鷺小群集體北返隊伍陸續現身於香山濕地，有鳥友於本月初在海山漁港附近觀察到整群黑面琵鷺共22隻過境，15日又於金城湖觀察到4隻黑面琵鷺停棲，讓不少鳥友趕緊扛著專業用大型相機一睹風采。

市府產發處指出，身長70至80公分的黑面琵鷺是水鳥中的「大塊頭」，佇立在水鳥群裡非常突出，春天才能看到的黃色的繁殖羽更是個人特色髮型，辨識度極高。

據2019年「黑面琵鷺全球普查」同步調查，共有4463隻黑面琵鷺在國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書中，名列瀕危（Endangered），經全球關注保育下，比1998年普查結果613隻數量成長7倍多，過境台灣紀錄也屢創新高，由300多隻增加到2400多隻，顯見台灣擁有全球超過半數的黑琵渡冬族群，是欣賞黑面琵鷺最佳地區。

產發處長張力可說，金城湖位在香山濕地北面，有海堤屏障，是非常好的避風港，又因香山濕地經過紅樹林清除，復育魚蝦蟹貝類豐富，等於是替候鳥備妥五星旅館、高檔餐廳，每年成為過境水鳥必訪的停留點。

張力可指出，民眾若到金城湖賞鳥，會有許多小確幸，金城湖有乾淨的賞鳥平台，有如國家地理頻道影片在眼前現場直播。若從新竹火車站出發，只要20分鐘車程就能到水鳥樂園免費看到飽，還能順遊新竹漁港看看魚鱗天梯、吃海鮮。

黑面琵鷺 濕地 新竹

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