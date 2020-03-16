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自行車水上騎！ 明德水庫擬建構自行車專用道亮點
苗栗縣政府計畫建置頭屋鄉明德水庫水岸腹地自行車專用道，部分路段規畫棧道，提供享受青山環繞，水上騎自行車的樂趣，第一期工程沿著壩頂連接南岸道路（苗16線）3公里多，昨天在頭屋鄉公所辦理說明會，地方人士樂觀其成，期許打造水庫觀光旅遊新亮點。
頭屋鄉明德水庫集灌溉、民生、工業及觀光等多用途，美景有如潑墨山水畫，1970年代與石門、曾文、德基水庫，並稱台灣四大水庫，也是膾炙人口的電影「魯冰花」主要故事發生地，但近年來有沒落之勢，縣政府推動環湖自行車專用道設置計畫，爭取客委會補助，希望為明德水庫觀光等產業注入強心劑，恢復4大水庫榮光。
縣政府水利處城鄉發展科長何明龍說，明德水庫自行車專用道環湖總長度10公里多，總經費6億多元，第1期3公里多，經費約1億元，將沿著水壩臨水域延伸到明德二號吊橋，其中有1公里多的路段規畫棧道，自行車就騎在水面之上，提供另種騎車的感覺，今天說明會地方人士頗有期許，縣府將提報客委會爭取經費。
水利處長楊明鐃認為明德水庫自行車專用道設置計畫有獨特性及話題性，可望吸引更多遊客，他指出，自行車計畫成行，將會輔導辦理自行車租賃等，並推出活動，配合遊程規畫，帶動附近休閒觀光、民宿、餐飲及農特產等產業，帶動地方發展。
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