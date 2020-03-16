聽新聞
test
0:00 / 0:00
卓蘭高中地方文化課程 融入英語、饒平客語
台中市政府教育局4年前推動「優遊台中學」跨校選修因應新課綱，108學年度起擴大到南投、彰化、苗栗縣的高中職及國三學生報名選修，新學期苗栗縣國立卓蘭高中「飛悅卓蘭學─語言融入地景與文化踏查」獲選，加入「優遊台中學」課程，也是苗栗地區高中首次被納入。
卓蘭高中校長張智惟說，108課綱上路，大學招聯會日前公布1930個校系參採「學習歷程」，高中生要規畫自主學習並執行，卓蘭高中利用客語結合12年國教校訂課程計畫實施經驗作為範例，申請「飛悅卓蘭學─語言融入地景與文化踏查」課程，加入「優遊台中學」，規畫設計卓蘭高中學生1個學期及中彰投學生4個小時課程，希望學子進一步了解卓蘭鎮及客家文化。
課程結合在地文化及地景與本校特色，創造語言學習情境，結合英語及饒平客家話，培養學生具語言與文化適應能力，並藉由卓蘭人文特色、民俗節慶、在地環境等主題式子課程，刺激學生省思，行銷卓蘭當地特色、觀光、文史，例如卓蘭當地詹姓祖廟「繼述堂」大門門柱上端雕塑兩座獸像，極為奇特，耆老稱「地豬」的起源踏查等。
此外，課程中更將導覽認識本校紙飛機博物館、指導製作特殊紙飛機，培養飛行夢，張智惟指出，108學年度第2學期「優遊臺中學」提供84門、98場次課程，期程今年4月11日至6月30日，今天起受理報名，網址http://tclearn.eduweb.tw/。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言