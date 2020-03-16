卓蘭高中地方文化課程 融入英語、饒平客語

8年約30萬個愛心便當，填飽獨居老人及弱勢族群肚子，溫暖他們的心，苗栗縣阿斌哥大愛協會8年如1日，除了愛心便當，還送白米、協助喪葬及獎助學金等，協會創辦人苗栗縣議會副議長李文斌卻不用為經費發愁，因為協會所做的事大家都看得到，也受到肯定，許多3 、500元捐款共襄盛舉。

2020-03-15 23:49