響應紙風車線上劇場 桃園市民投稿影片也有機會拿3千
疫情肆虐，觀眾擔心進劇院會有群聚感染的風險，不少演藝、劇團等活動取消，不忍展演相關人員經濟陷入困境，紙風車劇團舉行「紙風車返笑日線上劇場」活動，只要錄製一段1分鐘的短影片上傳，入選可獲得3000元生存獎金。桃園市長鄭文燦邀請PChome董事長提供伺服器、頻寬等，鄭個人再加碼獎金，不僅展演相關人員能投稿，號召所有桃園市民一同響應。
紙風車文教基金會執行長李永豐表示，紙風車原本每月平均有20多場的演出，但受疫情影響，2月份剩下2場，3月、4月及5月演出皆取消，這樣下6月就要「跑路了」，李說，劇團已經如此，若是個人接案的演員，這幾個月沒有收入就會面臨經濟困境。李表示，有名團員夫妻倆都是表演藝術者，育有2個孩子，2、3月都沒有收入的情況下，現在已經在吃老本，且疫情不知道會持續多久，這樣下去生活一定會出問題。
李表示，看到表演藝術人員遇到生活困境，因此多方一起發想出「紙風車返笑日」，只要是藝術工作者且不限男女、年齡，只要上傳1分鐘影片，錄取者可獲得3000元生存獎金。鄭文燦說，桃園無論是專業表演者、業餘或是市民，都能投稿參加比賽，每月、每季更會有擂台賽，鄭指出，只要民眾「夠有才」都能上網試身手，希望讓表演藝術工作者能有一筆小獎金度過疫情難關。
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