桃園市大溪、龍潭共15里 24日停水8小時

自來水公司表示辦理「龍潭淨水場三、四期送水管改善工程」，3月24日上午9點至下午5點，大溪13里龍潭2里停水8小時配合施工，停水戶數約9400戶，請民眾預先儲水備用。

停水區域：大溪區義和里、福安里、一德里、一心里、興和里、福仁里 、月眉里、田心里、永福里、美華里、新峰里、復興里、康安里。龍潭區：三坑里、大平里。

為儘早提供用水需求，桃園市經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。另外，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。