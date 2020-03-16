龍華科大與美CSBio生技產學合作 協助研發抗疫藥物

新冠肺炎疫情延燒，不僅亞洲國家，甚至連歐美都已成為重災區，各國無不加速疫苗研發。美國總統川普日前視察美國疾病管制與預防中心（CDC），在實驗室中正巧和龍華科技大學參與美國CSBio生技公司，產學合作開發的胜肽合成儀同框，CSBio公司特別致函感謝龍華科大協助其精進儀器設備的物聯網IOT及自動化功能，也為學校積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量，做了最佳見證。

龍華科大資訊網路工程系教授李文猶表示，多年前學校化材系實驗室曾向CSBio公司購買胜肽合成儀，並與該公司進行學海飛揚產學合作，選派優秀學生赴海外實習，而CSBio公司董事長張恆維經也找上他協助開發公司儀器設備的物聯網IOT及自動化功能，雙方開啟長達8年的合作。

李指出，他參與CSBio公司開發的胜肽合成儀是一個AIOT的系統，裡面有感測器、致動器、馬達及其他零組件，系統獨立在一個機台內，電腦可以透過網路連線到機器進行控制。這台機器經過不同的改造，以及運用不同的原料，可以改造成RNA合成儀，研發癌症疫苗，這些都是未來可以繼續研發的方向。

李還說，川普日前視導CDC實驗室，背後那兩台機器，就是CSBio機器CS336胜肽合成儀，他參與開發軟體跟硬體。李表示，胜肽合成儀主要是用在做氨基酸合成，可以將不同序列的氨基酸合成一個胜肽，作為疫苗的原料藥。另外，它最普遍是應用於化妝品原料，目前較為人所知以胜肽為基礎原料藥包含胰島素、以前的SARS治療藥物及最熱門的癌症疫苗，都可以用該儀器合成所需的胜肽，當然還包括其他的藥品。

對於CSBio機器胜肽合成儀與川普巧遇同框，經由媒體報導也讓參與開發的李感到欣喜。李表示，希望這台胜肽合成儀能發揮小兵立大功，協助CDC開發出新冠肺炎疫苗或相關檢測試劑，讓疫情能夠早日止歇。龍華科大校長葛自祥說，學校積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量，以打造學子職場黃金競爭力。