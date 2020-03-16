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續傳歷史 新竹州警局高等官舍修復工程啟動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹州警察局高等官舍自日治時期完工至今已近百年，為獨棟日式建築，4年前市府指定為市定古蹟；市府今宣布，將投入經費3200萬元進行修復工程。記者王駿杰／攝影
新竹州警察局高等官舍自日治時期完工至今已近百年，為獨棟日式建築，4年前市府指定為市定古蹟；市府今宣布，將投入經費3200萬元進行修復工程。記者王駿杰／攝影

新竹州警察局高等官舍自日治時期(1917至1921間)完工至今已近百年，為獨棟日式建築，4年前市府指定為市定古蹟；市府今宣布，將投入經費3200萬元進行修復工程，希望恢復官舍在日治時期的典雅外觀及日式庭園，完工後將以新竹故事館的新面貌重現，並結合步行城市計畫，串聯護城河、州廳與美術館等歷史建築

文化局長黃竫蕙指出，竹市重視文化發展，目前共有63處古蹟歷史建築，其中，自市長林智堅上任就增加20處，林積極推動古蹟活化三部曲，分別是「給予身份、修復、活化」，讓古蹟、歷史建築重現於民眾生活中。

新竹州在日治時期包含現今的新竹縣市、桃園市及苗栗市，可說是整個台灣北部除台北外最大的行政區。新竹州警察局高等官舍為多位市警局長的職務宿舍，外觀雖為和式，但開口部設計是洋式客廳，屬「和洋並置」的建築概念，與辛志平校長故居同為高等官舍。2016年經市府指定為市定古蹟，經歷調查研究、規劃設計，直到今年開始修復工程。

黃竫蕙指出，該修復工程將以恢復原有外觀與內部木構造及日式庭園為主，預計明年2月完工，之後將成為竹市第一座城市故事館，並串聯周遭其他歷史建築。

黃竫蕙說，市府近年持續進行各古蹟、歷史建築的修復再利用，近期市定古蹟新竹市少年刑務所演武場修復工程即將完工，另位於護城河畔的新竹州圖書館也會在年中完工。而委外經營的市定古蹟辛志平校長故居、李克承博士故居以及歷史建築將軍村等也經營的有聲有色，成為民眾休閒的新亮點，民眾參觀古蹟的同時也可深入探索歷史文化及建築特色，進而愛護保存珍貴的文化資產。

新竹州警察局高等官舍自日治時期完工至今已近百年，為獨棟日式建築，4年前市府指定為市定古蹟；市府今舉行開工典禮，宣布將投入經費3200萬元進行修復工程。記者王駿杰／攝影
新竹州警察局高等官舍自日治時期完工至今已近百年，為獨棟日式建築，4年前市府指定為市定古蹟；市府今舉行開工典禮，宣布將投入經費3200萬元進行修復工程。記者王駿杰／攝影
新竹州警察局高等官舍自日治時期完工至今已近百年，為獨棟日式建築，4年前市府指定為市定古蹟；市府今宣布，將投入經費3200萬元進行修復工程。記者王駿杰／攝影
新竹州警察局高等官舍自日治時期完工至今已近百年，為獨棟日式建築，4年前市府指定為市定古蹟；市府今宣布，將投入經費3200萬元進行修復工程。記者王駿杰／攝影

歷史建築 古蹟 新竹

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