各界挺醫護助防疫 為恭醫院獲贈抑菌燈N95口罩

新冠肺炎疫情持續升溫，新光合纖集團新光網股份有限公司捐贈抑菌平板燈104盞給苗栗縣為恭紀念醫院，將安裝用於急診室，院方表示近來接獲多種物資，令醫護人員感到暖心。

新光集團旗下新光網股份有限公司執行長黃貴琳日前代表公司捐贈為恭醫院急診室市價近新台幣20萬元、104盞平板抑菌燈，抑菌燈主要運用表面電漿專利技術，下降空氣中PM2.5，抑制細菌與黴菌生長並降低生活危害物質。

為恭醫院院長陳振文今天表示，急診室為接觸病患高風險的地方，也是防疫的第一線，減少環境中的危害因子，有助確保醫護同仁自身的健康，進而才能全心全力照顧病患，感謝企業在追求利潤的同時，能夠嘉惠提升醫療環境安全。

新光網處長胡力方指出，人口群聚與工業汙染，導致環境對於人的危害日益嚴峻，造成呼吸道疾病日趨嚴重，而其傳染途徑多為接觸空氣中的飛沫或有害微塵粒子，新光合纖集團積極與研究單位合作開發，利用LED與開發專利薄膜配合下，產生抑菌的效果技術，產品特性是運用可見光，藉由LED與薄膜當媒介即可達到抑菌效果。

除安裝於急診室的抑菌燈外，為恭醫院近來陸續接獲來自各界的捐贈物資，包括財團法人佛教僧伽醫護基金會捐贈1000個N95口罩，提供醫療護人員防疫作業保護，另有許多不具名善心人士捐贈飲料、熱食，為醫護人員加油打氣，陳振文說，感謝社會民眾、企業的相挺，十分暖心。

陳振文指出，醫院將持續全力投入防疫，保護社區民眾身心健康，也呼籲新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間配合政府及醫院防疫政策，非必要應盡可能避免到醫院探病，可多利用電話或視訊關心，共同維護病人及訪客健康。