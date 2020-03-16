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桃市府感謝609藥局贈菜包 鄭文燦：藥師納入醫療零容忍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）向桃園市藥師、藥劑生公會理事長謝志忠（中）、黃豐彬（右）贈送客家菜包，感謝609家藥局辛苦，市府決每藥師贈10顆菜包。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）向桃園市藥師、藥劑生公會理事長謝志忠（中）、黃豐彬（右）贈送客家菜包，感謝609家藥局辛苦，市府決每藥師贈10顆菜包。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫專案會議，向桃園市藥師、藥劑生公會理事長謝志忠、黃豐彬贈送客家菜包，感謝609家藥局全心投入發放口罩，並譴責針對藥局人員的不當行為。鄭文燦宣布，桃園醫療暴力零容忍機制，決定把藥事人員納入，要求市警局，只要發生語言暴力或肢體暴力，警察第一時間到達醫療院所，不容醫療暴力發生，也讓藥事人員更有保障。

為感謝全市609家藥局辛勞，鄭文燦當場指示客家事務局準備客家菜包，每個藥局致贈1盒10顆客家菜包。他說，客家局明天起會同各區向藥局致贈藥事人員、表達市府感謝和慰問，防疫工作很辛苦，希望市民將心比心，給予藥事人員鼓勵和支持，他亦將特別向龜山坪頂消防分隊、防疫勤務較重的龜山、中壢、桃園分局慰問員警。

謝志忠、黃豐彬表示，全市609家藥局，近三分之一為單人藥局，藥局一個月來工作量大，壓力很大，希望排隊領口罩民眾體諒，藥師辛苦，也希望鄰居店家包容排隊民眾造成的困擾，發現少部分不理性民眾言語暴力，在市府醫療暴力零忍下，藥局可向公會、警方報案。

桃園市長鄭文燦（右）並譴責針對藥局人員不當行為，並宣布，桃園醫療暴力零容忍機制納入藥事人員，藥師遇語言暴力或肢體暴力，警察到場保障安全。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）並譴責針對藥局人員不當行為，並宣布，桃園醫療暴力零容忍機制納入藥事人員，藥師遇語言暴力或肢體暴力，警察到場保障安全。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 醫療暴力 口罩

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