桃市府感謝609藥局贈菜包 鄭文燦：藥師納入醫療零容忍

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫專案會議，向桃園市藥師、藥劑生公會理事長謝志忠、黃豐彬贈送客家菜包，感謝609家藥局全心投入發放口罩，並譴責針對藥局人員的不當行為。鄭文燦宣布，桃園醫療暴力零容忍機制，決定把藥事人員納入，要求市警局，只要發生語言暴力或肢體暴力，警察第一時間到達醫療院所，不容醫療暴力發生，也讓藥事人員更有保障。

為感謝全市609家藥局辛勞，鄭文燦當場指示客家事務局準備客家菜包，每個藥局致贈1盒10顆客家菜包。他說，客家局明天起會同各區向藥局致贈藥事人員、表達市府感謝和慰問，防疫工作很辛苦，希望市民將心比心，給予藥事人員鼓勵和支持，他亦將特別向龜山坪頂消防分隊、防疫勤務較重的龜山、中壢、桃園分局慰問員警。