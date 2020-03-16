實名制配售口罩 竹市漁會直銷中心及魚市場也比照

新竹市政府今指出，考量新竹漁港直銷中心攤商、漁會魚市場工作人員面臨與公有市場白天生意忙碌，沒有時間排口罩等問題，將比照日前公有零售市場「實名制」配售做法，主動提供口罩予攤商、拍賣人員購買。

產發處長張力可說，新竹區漁會是長期與市府合作的夥伴，漁會魚市場具有提供銷售通路、確保魚價平穩、維護生產者與消費者雙方利益的重要功能，漁港直銷中心則是民眾購買魚貨的熱門場所，市府主動提供口罩配售，藉以因應疫情防堵並維持市場營運，未來也將持續向中央申請防疫物資，讓防疫措施持續進行。

市長林智堅指出，魚市場的拍賣人員工時與一般人不同，凌晨2點就開始工作，直到早上10點，天亮後才是工作人員休息睡眠時間，很難和一般民眾一樣在上午時間排隊買口罩，因此市府提早布署，替需要的人多想、多做一步，率先比照公有市場實名制配售制度，協助相關人員方便購買。配售口罩購買資格僅限新竹區漁會魚市場拍賣人員及直銷中心簽約的會員攤商，人數約200位，口罩於3月16日起至3月20日止，每日上午10點至下午5點，於新竹漁港直銷中心管理室配售。