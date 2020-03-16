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竹縣積極推濱海區域發展 新豐坡頭漁港轉型打響第一砲

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
保安林綠美化工程含人車分道鋪面改善、碼頭鋪面改善、停車場、風車公園綠美化、海洋市集廣場、主題廣場、水岸休憩區、高架景觀廊道、外港提防美化。記者陳斯穎／攝影
保安林綠美化工程含人車分道鋪面改善、碼頭鋪面改善、停車場、風車公園綠美化、海洋市集廣場、主題廣場、水岸休憩區、高架景觀廊道、外港提防美化。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府將縣內濱海區域發展提昇到戰略等級，正式納入新竹縣的國土計畫，竹北新月沙灣到新豐坡頭漁港，擁有長達12公里人文自然地景豐富的海岸線，其中，剛完工的新豐坡頭漁港轉型工程，打響竹縣海洋遊憩的第一砲，縣長楊文科邀請被疫情宅在家的鄉親朋友，相約走覽海天一色、漁人碼頭的風光。

楊文科表示，新竹縣近年來的經濟、觀光發展紅利遲未廣被到這塊，他聽進海邊民眾的心聲，將竹縣濱海區域發展提昇到戰略等級，坡頭漁港轉型只是濱海區域整體發展的序曲，他已指示交通旅遊處彙整新竹縣海岸線有關漁業文化、景觀、觀光漁市、餐飲、賞鳥或出海垂釣等相關計畫，納入4月30日即將公告實施的新竹縣國土計畫，作為未來發展濱海區的指導方針。

縣府參議也是農業處前處長邱世昌表示，縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫—水環境工程，規劃坡頭漁港區域水岸環境改善工程及國土保安林綠美化工程，總經費約5420萬元，由中央補助4228萬元、縣府自籌1192萬元，工程去年底完工。

農業處說明，坡頭漁港範圍包括外廓設施638公尺、碼頭550公尺、內外泊地水域1.88公頃、曳船斜道一座及周邊保安林等，工程包括浮動碼頭改善、港區照明、曳船道改善，而保安林綠美化工程含人車分道鋪面改善、碼頭鋪面改善、停車場、風車公園綠美化、海洋市集廣場（含堤防立面裝飾）、主題廣場、水岸休憩區、高架景觀廊道、外港提防美化、全區夜間照明改善、南側海堤步道沿岸砌石及鋪面整修，以及既有原木觀景平台更換為仿木平台等。

完工後的漁港分為休閒景觀區、海景步道、主題市集廣場、漁獲批發區以及停車場空間，提高港區空間利用，未來則逐步加強硬體設施，興建多功能漁業文化展示休閒館、觀光魚市場等。

新豐坡頭漁港轉型工程包括浮動碼頭改善、港區照明、曳船道改善等。記者陳斯穎／攝影
新豐坡頭漁港轉型工程包括浮動碼頭改善、港區照明、曳船道改善等。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府將縣內濱海區域發展提昇到戰略等級，剛完工的新豐坡頭漁港轉型工程，打響竹縣海洋遊憩的第一砲。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府將縣內濱海區域發展提昇到戰略等級，剛完工的新豐坡頭漁港轉型工程，打響竹縣海洋遊憩的第一砲。記者陳斯穎／攝影

新竹 漁人碼頭 綠美化

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