宜蘭縣政府多達29個進出口 今天起只能走前後門量溫
因新冠肺炎疫情，宜蘭縣政府及所屬各機關今天起實施出入防疫管制措施，尤其縣政府有29處出入口，目前僅開放正門(中央公園)及後門(棧橋)進出，其餘出入口封閉，不提供員工及民眾進出。
宜蘭縣政府辦公廳舍是3層樓紅磚式建築，開放式空間總共有多達29個進出口，管制上相較困難。縣政府這兩天加緊趕工封閉27個出入口，今天開始只保留前後門進出。
縣長林姿妙今天到場了解量溫狀況，民眾進入縣府，首先會透過紅外線溫度感測儀進行體溫量測，門口也會提供自動感應酒精噴霧機做手部消毒。
感測儀量測得體溫達攝氏37.5度以上，用額溫槍再次量測，如仍攝氏37.5度以上，請立即就醫或返家休息。
另外縣政府所屬機關例如環保局、衛生局及財政稅務局等也將配合實施管制，若需進出縣府文化局及所屬場館請民眾配合配戴口罩，呼籲縣民避免前往疫區國家，非必要請減少出入有高感染風險的地方，平常勤洗手。
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