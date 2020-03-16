宜蘭縣政府多達29個進出口 今天起只能走前後門量溫

因新冠肺炎疫情，宜蘭縣政府及所屬各機關今天起實施出入防疫管制措施，尤其縣政府有29處出入口，目前僅開放正門(中央公園)及後門(棧橋)進出，其餘出入口封閉，不提供員工及民眾進出。

宜蘭縣政府辦公廳舍是3層樓紅磚式建築，開放式空間總共有多達29個進出口，管制上相較困難。縣政府這兩天加緊趕工封閉27個出入口，今天開始只保留前後門進出。

縣長林姿妙今天到場了解量溫狀況，民眾進入縣府，首先會透過紅外線溫度感測儀進行體溫量測，門口也會提供自動感應酒精噴霧機做手部消毒。

感測儀量測得體溫達攝氏37.5度以上，用額溫槍再次量測，如仍攝氏37.5度以上，請立即就醫或返家休息。