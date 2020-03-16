防疫大作戰 向醫護、衛生單位人員致意「您們辛苦了」

新冠肺炎疫情嚴峻，新光合纖集團新光網股份有限公司日前捐贈抑菌平板燈104盞給苗栗縣頭份市為恭紀念醫院，將安裝在急診室使用，希望對防疫盡棉薄之力，此外，苗栗縣長徐耀昌太太蔡麗卿今天也到縣政府衞生局防疫指揮中心，慰勞他們的辛苦。

新光網處長胡力方表示，環境威脅呼吸道健康日益嚴重，傳染途徑多為接觸空氣中的飛沫或有害微塵粒子，新光合纖運用LED，及表面電漿等專利技術，下降空氣中PM2.5，抑制細菌與黴菌生長，並降低生活危害物質，可廣泛應用於改善空氣環境品質、水、食物保鮮等。

為恭紀念醫院2018年9月起實地驗證，發現效果顯著，低於標準細菌濃度，持續觀察兼具安全性及可持續性且不需更換耗材，此外，SGS外部量測及院內自我檢測，過程中將抑菌薄膜取出，改變狀態比對效果，均有符合預期的結果，低於標準細菌濃度。

為恭醫院院長陳振文表示，急診室是接觸病患高風險的地方，也是防疫的第一線，唯有減少環境中的危害因子，才能夠確保自身的健康進而才能夠全心全力照顧病患，感謝新光合纖嘉惠苗北地區的鄉親，展現人溺己溺的企業社會責任精神。