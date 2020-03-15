好天氣拉拉山賞櫻用力呼吸 大溪老街遊客多戴口罩少

桃園今天好天氣，中央流行防疫中心提醒民眾好天氣外出遊玩，選擇空曠、空氣流通的地方，復興區北橫上巴陵、中巴陵等高海拔地區櫻花期已過，低海拔拉拉山遊客服務中心周圍的千島櫻正盛開，觀旅局風管處預估花期可以持續到下周，中午前已經有不少遊客前往賞櫻，人潮不像前兩周少了大半，可以用力呼吸賞櫻更自在。

原本受疫情和天氣不佳等因素影響遊客變少的大溪老街，今天中因為艷陽天風和日麗，中午過後遊客越來越多，許多車輛被警方引導至月眉停車場不能直接進入大溪老街周邊停車場，遊客在月眉下車後再走到大溪老街、中正公園、木藝生態博物館。