快訊

藥師被逼下跪磕頭現身了 公會出面先提刑事告訴

帶埃及團慘淪台籍領隊中鏢首例！各旅行社回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空汙怪罪大貨車？ 司機：補助誘因低無力再貸款

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
針對學者指柴油大貨車空汙等於5座中火汙染說法，桃園柴油大貨車司機認為把空汙怪罪油大貨車說法太牽拖了，政府淘汰環保1、2期大貨車補助誘因差，車主無力負擔。圖／資料照片
針對學者指柴油大貨車空汙等於5座中火汙染說法，桃園柴油大貨車司機認為把空汙怪罪油大貨車說法太牽拖了，政府淘汰環保1、2期大貨車補助誘因差，車主無力負擔。圖／資料照片

針對學者指柴油大貨車空汙等於5座中火汙染說法，桃園市柴油大貨車李姓、黃姓司機今天下午表示，這種說法太扯了，大貨車行駛這麼久了，「大貨、卡車不是空汙最大原因」，環保署要求淘汰1、2期大貨車，提供的補助誘因卻不夠，許多大貨車主原有車子貸款尚未繳清，為了生計，實在無力再負擔汰換車輛的新貸款，希望政府採取逐步淘汰老車方式，不要用柴油車空汙大來轉移焦點。

1年多前參加北部「老車無罪、反對強制淘汰」抗議行動的李姓大貨車主表示，大貨車使用年限很長，新車很貴，大噸位的大貨車新車動輒4、500萬元以上，以他的三菱35噸拖車頭新的要3、400萬元，現在說1、2期柴油貨物稅減免2、30萬元，如果汰換新車頭，要另支付200多萬元，許多車主負擔不起，補助誘因不，實在無力汰換，政府不能把無法限制國營或大企業空汙責任，轉嫁到小老百姓身上。

黃姓大貨車司機表示，大家都希望空氣變好，政府不追究大型企業空汙，卻針對勞動階級謀生工具的大貨車下手，要求汰舊換新，卻沒有完善配套措施，以一輛大型中古大貨車400多萬元、貸款200多萬元，司機貸款未繳清、還要養家糊口，生活已不容易，政府要求1、2期車汰舊換新，要車主增加新貸款，如同扼殺大貨車司機生計，希望政府應更優惠貸款或補助，鼓勵車主汰換，不能把空汙原因怪罪大貨車。

車主 中火 三菱

延伸閱讀

「中火之亂」殺燕子又狠又急 蔡政府的盤算是？

解決空汙 政治鹹豬手閃邊

盧秀燕：中華民國首例 為了護航台電宣告自治條例無效

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

相關新聞

好天氣拉拉山賞櫻用力呼吸 大溪老街遊客多戴口罩少

桃園今天好天氣，中央流行防疫中心提醒民眾好天氣外出遊玩，選擇空曠、空氣流通的地方，復興區北橫上巴陵、中巴陵等高海拔地區櫻...

空汙怪罪大貨車？ 司機：補助誘因低無力再貸款

針對學者指柴油大貨車空汙等於5座中火汙染說法，桃園市柴油大貨車李姓、黃姓司機今天下午表示，這種說法太扯了，大貨車行駛這麼...

全台保存最完整 市定古蹟新竹少年刑務所演武場已修復

新竹少年刑務所是全台保存最完整的監獄系統，包含刑務所、獄官宿舍、演武場都已被保留，85年歷史的市定古蹟演武場已修復完成，...

竹縣推畜牧水資源循環再利用 改善地層下陷問題

新竹縣是農業大縣，為協助縣內畜牧業者朝向循環零液體排放的綠色農業邁進，縣府與工研院合作，整合地方場域、工研院創新材料技術...

爭取「平民高速公路」設休息站 苗栗要搶商機

交通部研擬在台61線西濱快速公路沿途設置休息站區，苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港、苑裡鎮苑港漁港就在交流道旁，且腹地大、景觀風光明...

誰這麼狠心下毒手 西湖文旦一園果樹葉落光

苗栗縣西湖鄉特產文旦，傳出1處文旦園疑遭人下毒手破壞，臉書社團「愛西湖鄉大小事」今天凌晨PO文「協尋破壞果園者」，吳姓園...

竹縣2部落道路改善 下月底發包

新竹縣政府獲原住民族委員會補助4517萬元改善尖石鄉李埔部落、五峰鄉喜翁部落特色道路，盼提升農產運輸效益和觀光客交通體驗，預計4月底發包，最快年底完工，另外，尖石、五峰鄉等地已設有9個文建站，原民會也補助再增加6個。

防警局染疫 桃市、竹市設臨時偵詢室

新冠肺炎疫情延燒，員警繃緊神經，新竹市警察局在拖吊車輛保管場以貨櫃屋設置臨時偵詢室，一旦逮捕居家隔離、檢疫或疑似新冠肺炎症狀的現行犯、通緝犯都在此偵詢；桃園市蘆竹警分局也在偵查隊門口設置隔離偵詢處所，都避免可能感染對象直接進警局，如發生擴大感染警局「淪淊」，警政系統恐將癱瘓。

疫情催精油銷量 業者：暴增3倍

苗栗縣頭屋鄉明德水庫旁的葛瑞絲香草田已進入花期，堪稱北台最大的薰衣草田，擁有迷人戶外賞花氛圍，園主劉志宏從土法煉鋼開始培育薰衣草，如今代代馴化，今年已多達2萬5千株，他還開發出低溫萃取精油方式，因新冠肺炎疫情緣故，春節迄今精油銷量暴增3倍。

疫情衝擊 視障按摩師站9小時沒客人

視障按摩業受新冠肺炎疫情衝擊，生意慘澹，桃園市政府勞動局輔導視障按摩站有4處設在醫院、機場航廈，考量防疫及生意差陸續暫停營運，桃園市按摩業職業工會理事長沈仁地無奈說，機場航廈旅客大減，按摩小站幾乎沒客人上門，他駐點時最多只等到2個客人，「有按摩師站9小時連1個客人都沒有」，感嘆非常時期也沒辦法。

庇護工場暫歇業 桃市：薪資照給

受新冠肺炎疫情影響，許多人非必要不上醫院，衝擊醫院附設的身障庇護工場，衛福部桃園療養院附設的樂桃桃咖啡簡餐坊、汽車美容坊因客人銳減，月初以配合防疫為由暫停營業，市府勞動局強調庇護員工權益不受影響，已請就業輔導員為24名身障庇護員工教育訓練、關懷訪視等，「薪資也照給」，要求保有最低薪給。

地方名人堂／周宗維經營農會 打響楊梅版普羅旺斯

桃園市楊梅區農會近年會務、存放款穩定發展，仙草農特產品更成為生力軍，幕後推手是上任5年多的總幹事周宗維。不僅仙草凍、仙草雞等美食打出知名度，仙草茶葉、茶餅、面膜等美妝品也受市場歡迎。楊梅仙草花節數公頃的紫色仙草花海，更讓網友驚艷像普羅旺斯，成為季節必遊景點。

熱門新聞

當年義舉被當賊肉搜上頭條 英挺軍裝回母校從軍報國

彰化老人互助會財務危機連環爆 員林開協調會會長爽約

爭取「平民高速公路」設休息站 苗栗要搶商機

誰這麼狠心下毒手 西湖文旦一園果樹葉落光

不敵新冠肺炎疫情衝擊 新竹直達桃園機場客運明起減班

影／足感心！埔里婆婆媽媽趕製防護面罩 提供醫護抗疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。