空汙怪罪大貨車？ 司機：補助誘因低無力再貸款

針對學者指柴油大貨車空汙等於5座中火汙染說法，桃園市柴油大貨車李姓、黃姓司機今天下午表示，這種說法太扯了，大貨車行駛這麼久了，「大貨、卡車不是空汙最大原因」，環保署要求淘汰1、2期大貨車，提供的補助誘因卻不夠，許多大貨車主原有車子貸款尚未繳清，為了生計，實在無力再負擔汰換車輛的新貸款，希望政府採取逐步淘汰老車方式，不要用柴油車空汙大來轉移焦點。

1年多前參加北部「老車無罪、反對強制淘汰」抗議行動的李姓大貨車主表示，大貨車使用年限很長，新車很貴，大噸位的大貨車新車動輒4、500萬元以上，以他的三菱35噸拖車頭新的要3、400萬元，現在說1、2期柴油貨物稅減免2、30萬元，如果汰換新車頭，要另支付200多萬元，許多車主負擔不起，補助誘因不，實在無力汰換，政府不能把無法限制國營或大企業空汙責任，轉嫁到小老百姓身上。

黃姓大貨車司機表示，大家都希望空氣變好，政府不追究大型企業空汙，卻針對勞動階級謀生工具的大貨車下手，要求汰舊換新，卻沒有完善配套措施，以一輛大型中古大貨車400多萬元、貸款200多萬元，司機貸款未繳清、還要養家糊口，生活已不容易，政府要求1、2期車汰舊換新，要車主增加新貸款，如同扼殺大貨車司機生計，希望政府應更優惠貸款或補助，鼓勵車主汰換，不能把空汙原因怪罪大貨車。