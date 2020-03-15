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全台保存最完整 市定古蹟新竹少年刑務所演武場已修復

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場已修復完成，將委外招商，打造成多元藝文空間。圖／市府提供
新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場已修復完成，將委外招商，打造成多元藝文空間。圖／市府提供

新竹少年刑務所是全台保存最完整的監獄系統，包含刑務所、獄官宿舍、演武場都已被保留，85年歷史的市定古蹟演武場已修復完成，市長林智堅說，演武場構造特殊，修復保留道場下增加回聲的陶甕及緩衝的彈簧，以玻璃隔間展示，驗收後將委外招商，打造成多元藝文空間。

林智堅說，透過「給予身分、修復、活化」3部曲讓古蹟與歷建重生，首部曲新增指定20處古蹟與歷建，2部曲修復古蹟是重點工作，例如演武場投入2840萬元修繕，期待接續的3部曲活化再利用，讓市民再度走進這座85年歷史的市定古蹟。

市府文化局指出，新竹少年刑務所在1922年成為當時最高位階的4大刑務所之一，也是專門收容少年犯為名的監所，其中的演武場是少數現存日治時期監獄系統刑務所演武場的建築，曾是獄官練武的地方，後來改為監獄員工宿舍，修復工程拆除宿舍隔間、以檜木重新裝修，讓演武場恢復往日開闊的樣貌。

文化局指出，演武場分為本家、南附屬家及北附屬家3部分，本家為練武場所，建築空間採凸字形平面配置，室內包含劍道場及柔道場、觀覽與預備空間、車寄及廊下等，南附屬家為衛生空間、北附屬家為接待空間。

演武場南側是柔道場，北側是劍道場，下方都有1個半埋於土中的陶甕，兩甕相對、開口微微傾斜，對準演武場正中心，增加道場內部聲音反射，整修後在柔道場以玻璃隔間展示陶甕及柔道場磚束上增加緩衝力道的彈簧，方便民眾參觀。

新竹少年刑務所園區腹地廣大，演武場周邊還包含18棟日式宿舍歷史建築，文化局指出，將分階段修復，預計4月完成鄰近的職務官舍群等10棟歷史建築設計規畫，並爭取經費修復，未來成為結合閱讀、工藝、職人、住宿、風土飲食等文化體驗的生活園區。

新竹少年刑務所演武場的柔道場以玻璃隔間展示陶甕及柔道場磚束上增加緩衝力道的彈簧，方便民眾參觀。圖／市府提供
新竹少年刑務所演武場的柔道場以玻璃隔間展示陶甕及柔道場磚束上增加緩衝力道的彈簧，方便民眾參觀。圖／市府提供
新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場已修復完成，將委外招商，打造成多元藝文空間。圖／市府提供
新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場已修復完成，將委外招商，打造成多元藝文空間。圖／市府提供
新竹市定古蹟新竹少年刑務所演武場已修復完成，將委外招商，打造成多元藝文空間。圖／市府提供
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