竹縣推畜牧水資源循環再利用 改善地層下陷問題

新竹縣是農業大縣，為協助縣內畜牧業者朝向循環零液體排放的綠色農業邁進，縣府與工研院合作，整合地方場域、工研院創新材料技術及國內企業相關技術，共同推動畜牧產業水資源循環再利用，盼將整合經驗推廣至各縣市。

縣長楊文科表示，循環經濟是國家的產業政策，縣府結合工研院水資源科技研發能量，不僅能提升農業用水品質，並將廢水進行循環再利用。台灣毛豬去年口蹄疫拔針後，今年將進行肉品市場外銷，縣府將積極向中央爭取經費，透過整體畜牧環境與用水品質的提升，持續強化台灣肉品市場的國際競爭力。

農業處指出，新竹縣養豬數量約6萬4000頭，每年用水量約48萬噸，畜牧養殖的水源主要來自地下水抽取，若能將水資源進行有效循環再利用，將能進一步改善地層下陷問題，也能確保畜牧用水品質。

工研院材化所組長林澤勝表示，工研院在經濟部科技專案計畫支持下，自主開發平板超濾膜材，具有高通量、高阻絕率及低能耗優點，可有效去除細菌、大腸桿菌等有害物質，膜材容易清洗、耐化性佳、使用壽命長，僅靠重力也能順利出水，產水量在5米高度差下，每小時可達1噸以上，可應用於畜牧、養殖、工業、民生及偏鄉急難救助用水，目前已在湖口佳佳牧場進行廢水回收再利用場域驗證，獲得相當不錯的結果。