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爭取「平民高速公路」設休息站 苗栗要搶商機
交通部研擬在台61線西濱快速公路沿途設置休息站區，苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港、苑裡鎮苑港漁港就在交流道旁，且腹地大、景觀風光明媚，條件得天獨厚，立委陳超明爭取設置，希望「廁所經濟」，帶來人潮與商機，促進地方產業及發展。
台61線免收過路費，因此有「窮人（平民）高速公路」之稱，今年初從新北市八里區到台南市七股區全線貫通，繼國道1號、國道3號後，也成了台灣西部南、北公路交通重要動脈。陳超明評估休息站的廁所經濟，去年3月間提案爭取在龍鳳、苑港漁港，設置台61線休息站區，也獲得重視，公路總局日前派員現勘，將會全線檢討評估設置休息站區案。
「平民高速公路設平民休息站區！」陳超明服務處執行長邱俐俐說，苗栗縣在台61線中點附近的位置，用路人開車累了要休息或上廁所，人潮進來就會有商機，且台61線如果設置休息站區，不會像高速公路服務區由廠商包攬，地方攤商也有機會參與，台61線設置休息站區有其廁所經濟效益。
邱俐俐指出，龍鳳、苑港漁港設置休息站區案條件優越，都毗鄰台61線，且腹地廣闊，尤其風景秀麗，更是一大亮點，配套規畫交通動線、停車場、廁所、賣場等設施，展售在地漁貨、農特產、伴手禮及餐飲美食等，陳超明服務團隊將持續追蹤龍鳳、苑港漁港設置休息站區案進度，希望成行以期藉由交通量日益增加的台61線，為地方帶進人潮與商機。
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