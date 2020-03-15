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誰這麼狠心下毒手 西湖文旦一園果樹葉落光
苗栗縣西湖鄉特產文旦，傳出1處文旦園疑遭人下毒手破壞，臉書社團「愛西湖鄉大小事」今天凌晨PO文「協尋破壞果園者」，吳姓園主在西湖鄉湖東小窩的文旦園，今年3月7日至3月11日間，疑遭人用除草劑倒入水缸中，園主不知情下噴藥，導致樹葉掉光。
照片中果樹有如被強風掃過，落葉滿地相當慘，園主並懸賞，如果有人可以協助找出「兇手」，願提供10萬元懸賞金，警方網路巡邏發現，正過濾附近監視器追查釐清案情。
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