疫情催精油銷量 業者：暴增3倍

苗栗縣頭屋鄉明德水庫旁的葛瑞絲香草田已進入花期，堪稱北台最大的薰衣草田，擁有迷人戶外賞花氛圍，園主劉志宏從土法煉鋼開始培育薰衣草，如今代代馴化，今年已多達2萬5千株，他還開發出低溫萃取精油方式，因新冠肺炎疫情緣故，春節迄今精油銷量暴增3倍。

葛瑞絲香草田工作人員忙著採花提煉精油。 記者胡蓬生／攝影

社團法人恩福會創辦人劉志宏10多年來致力推動福音戒毒，2009年他帶著戒毒的受輔兄弟回到頭屋家鄉，在明德水庫附近開闢薰衣草農場作為中途之家及自力更生的基業，多年來外來種的薰衣草已逐漸馴化，栽培面積愈來愈廣。

葛瑞絲香草田介紹薰衣草，提到中世紀歐洲黑死病流行時期的「鉤嘴大夫」。 記者胡蓬生／攝影

「現在介紹時大家都很熟悉了！」葛瑞絲香草田農場以往介紹導覽薰衣草的故事，都會提到14世紀歐洲黑死病流行時的「鉤嘴大夫」，鉤嘴中空部分放的就是薰衣草精油，以前許多遊客都不太清楚，今年因新冠肺炎疫情媒體常報導，大家對鉤嘴大夫的形象顯得熟悉多了。

葛瑞絲香草田農場工作人員忙著提煉精油。 記者胡蓬生／攝影

葛瑞絲香草田免費開放遊客賞景，現場還以蒸餾法萃取薰衣草精油，讓遊客認識薰衣草的功用，精油也提供合作廠家代工生產各式精油及保養品，劉志宏還開發出75度低溫萃取精油的方法，希望精油能保有更高的天然功效。

劉志宏說，可能受疫情影響，春節後精油銷量大增，比去年多了3倍，各地觀光因疫情影響，許多地方遊客大減，葛瑞絲擁有戶外的廣大空間及香草田，正值花季，附近又有明德水庫景點，歡迎大家賞花踏青活絡身心，花期估計可持續至5月。