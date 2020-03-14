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機場航廈視障按摩站生意差 盲人「1個客人都按不到」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府1樓的市府按摩小站仍維持營運，但受疫情影響，營收也銳減不少。圖／本報資料照
桃園市政府1樓的市府按摩小站仍維持營運，但受疫情影響，營收也銳減不少。圖／本報資料照

視障按摩業同樣受疫情衝擊，生意慘淡，桃園市勞動局輔導視障按摩站有4處設在醫院、機場航廈考量防疫且生意差陸續暫停營運，桃園市按摩業職業工會理事長沈仁地無奈表示，機場航廈旅客大減，負責的按摩小站幾乎沒客人上門，自己駐點時最多只等到2個客人，「有按摩師枯站9小時，1個客人都按不到」，感嘆非常時期也沒辦法。

市府勞動局輔導21處按摩小站，其中林口長庚醫院、桃園長庚醫院與聖保祿醫院按摩小站因防疫陸續自1、2月暫時收攤，並向市府勞動局報備核准，桃園國際機場第一航廈設有南、北站按摩小站也因機場出入境人次慘跌，北站按摩小棧11日起已暫歇業。

「現在都沒什麼客人，幾乎都虧本在做！」沈仁地也是視障按摩師，承接桃園市按摩業職業工會理事長十多年以來，直言此波疫情影響甚巨，像是工會成立按摩小站聘請行政人員，原本營收支付行政費用後「還有賺」，如今虧損連行政費都付不出來。

沈認為，因為疫情緣故，許多民眾減少出門，也盡量避免接觸風險，近月不僅按摩小站過客銳減，自己在桃園區開的個人工作室以熟客居多，原本的熟面孔也減少預約頻率，自己原本一周到機場航廈排班3次，原本1天可賺3、4千元，現在頂多2百多元。

桃園市按摩業職業工會成立6個按摩小站，分別位於市府1樓、桃園監理站、聖保祿醫院、戶政事務所與機場第一航廈南北站，沈說，因客人不來、營收下滑，現在只剩3處正常營運，按摩師安慰自己就當企業放無薪假「先休息一陣子」，現階段「人也都不出來」，按摩小站也無法推任何促銷吸客，只好等疫情過去，再研議按摩促銷方案。

市府勞動局身障就業科長洪俊揚說，市府輔導成立的視障按摩據點其聘用按摩師，原則都還有企業進用或其他按摩排班，收入不至於差太多，市府會持續關注疫情變化。

按摩 機場 疫情

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