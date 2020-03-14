萬和美展今頒獎 得獎者感謝萬和宮用心

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」今天舉辦第12屆萬和美展頒獎典禮暨開幕茶會，分獲萬和美展國畫、書法類第一名的陳從珍、紀冠地都感謝萬和美展提供舞台，讓藝術創作者得以有揮灑空間。另外，東方畫會有12名學員獲獎，是這次最大的贏家，學員指導老師、「水墨行者」何木火應邀觀禮致詞時說，見證萬和宮用心推動鄉土文化藝術，很感動、敬佩。

萬和宮董事長蕭清杰說，有336年歷史的萬和宮，重視鄉土文化藝術教育，舉辦萬和美展的目的，提升、帶動地方藝文風氣及培養藝術人才。他感謝歷屆評審委員公正、客觀評審及大家踴躍參賽，件數及作品水準，得以一屆比一屆提升。

催生萬和美展的簡錦清感謝參賽者的加入，也謝謝萬和宮的支持，萬和美展比照全國美展模式，評審陣容尤其堅強。

萬和美展國畫類第一名的陳從珍說，她喜歡透過畫面來紀錄人生，不僅要讓自己感動，也要讓觀賞者感動。曾夢想以畫家做為職業，然而讀商，進入商場，幾經輾轉到38歲工作穩定，才拾起畫筆圓夢，至今已逾20年，大小獎項獲60多項。

陳從珍感謝水墨啟蒙恩師何木火指導與提攜。此次得獎中有許多同屬台中市東方水墨畫會的畫友，是一群非常熱情於水墨創造的愛好者。

陳從珍說，她參加三次萬和美展，今年以作品「歲月」奪冠，以老舊的漁船停泊岸邊，利用生鏽的灰白色調，縱使歲月逝去，風華不再，但喜歡那種被歲月沉澱後的沉靜與滄桑。

萬和美展書法類第一名的紀冠地說，這是他第二次參加萬和美展，今年他以篆書為表現字體，以趙之謙雄渾的線條為主，兼融吳昌碩的古樸，表達禪詩「狂心歇處幻身融」的意境。