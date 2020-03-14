快訊

新店「小鄭容和」冷血砍死無辜路人 吳慷仁大爆炸

和新店男同名同姓！他被網罵「垃圾」喊冤：不是我殺的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬和美展今頒獎 得獎者感謝萬和宮用心

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
萬和美展書法類第一名紀冠地（左）在得獎作品前，與催生萬和美展的簡錦清（右）合影。記者趙容萱／翻攝
萬和美展書法類第一名紀冠地（左）在得獎作品前，與催生萬和美展的簡錦清（右）合影。記者趙容萱／翻攝

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」今天舉辦第12屆萬和美展頒獎典禮暨開幕茶會，分獲萬和美展國畫、書法類第一名的陳從珍、紀冠地都感謝萬和美展提供舞台，讓藝術創作者得以有揮灑空間。另外，東方畫會有12名學員獲獎，是這次最大的贏家，學員指導老師、「水墨行者」何木火應邀觀禮致詞時說，見證萬和宮用心推動鄉土文化藝術，很感動、敬佩。

萬和宮董事長蕭清杰說，有336年歷史的萬和宮，重視鄉土文化藝術教育，舉辦萬和美展的目的，提升、帶動地方藝文風氣及培養藝術人才。他感謝歷屆評審委員公正、客觀評審及大家踴躍參賽，件數及作品水準，得以一屆比一屆提升。

催生萬和美展的簡錦清感謝參賽者的加入，也謝謝萬和宮的支持，萬和美展比照全國美展模式，評審陣容尤其堅強。

萬和美展國畫類第一名的陳從珍說，她喜歡透過畫面來紀錄人生，不僅要讓自己感動，也要讓觀賞者感動。曾夢想以畫家做為職業，然而讀商，進入商場，幾經輾轉到38歲工作穩定，才拾起畫筆圓夢，至今已逾20年，大小獎項獲60多項。

陳從珍感謝水墨啟蒙恩師何木火指導與提攜。此次得獎中有許多同屬台中市東方水墨畫會的畫友，是一群非常熱情於水墨創造的愛好者。

陳從珍說，她參加三次萬和美展，今年以作品「歲月」奪冠，以老舊的漁船停泊岸邊，利用生鏽的灰白色調，縱使歲月逝去，風華不再，但喜歡那種被歲月沉澱後的沉靜與滄桑。

萬和美展書法類第一名的紀冠地說，這是他第二次參加萬和美展，今年他以篆書為表現字體，以趙之謙雄渾的線條為主，兼融吳昌碩的古樸，表達禪詩「狂心歇處幻身融」的意境。

54件萬和美展入選以上作品至4月30日在萬和文化大樓五樓麻芛文化館展覽。麻芛文化館開放參觀時間為每星期六、日及農曆初一及十五日。

萬和美展國畫類第一名的陳從珍（左）在得獎作品前，與老師「水墨行者」何木火（中）、催生萬和美展的簡錦清（右）合影。記者趙容萱／翻攝
萬和美展國畫類第一名的陳從珍（左）在得獎作品前，與老師「水墨行者」何木火（中）、催生萬和美展的簡錦清（右）合影。記者趙容萱／翻攝

台中市

延伸閱讀

吳日勤／境由我造 個展 3/7到4/30於雄崗信義美術館藝術中心展出

「一生專注一件事」7旬書法家每日筆墨紙硯，樂傳承

為防疫！萬和宮媽祖契子女4615人今年首度縮小祝夀植福

女市長小學曾獲天文宮書法賽冠軍 今獲贈千個防疫口罩

相關新聞

機場航廈視障按摩站生意差 盲人「1個客人都按不到」

視障按摩業同樣受疫情衝擊，生意慘淡，桃園市勞動局輔導視障按摩站有4處設在醫院、機場航廈考量防疫且生意差陸續暫停營運，桃園...

影／北台最大香草田進入花季 鉤嘴大夫現在大家都知道

苗栗縣頭屋鄉明德水庫旁的「葛瑞絲香草田」最近已進入花期，這處堪稱北台灣甚至是全台最大的一片薰衣草田，擁有迷人的戶外賞花氛...

萬和美展今頒獎 得獎者感謝萬和宮用心

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」今天舉辦第12屆萬和美展頒獎典禮暨開幕茶會，分獲萬和美展國畫、書法類第一名的陳從珍、紀...

疫情衝擊 桃園2庇護工場暫歇業

疫情衝擊，許多人非必要不上醫院，也連帶衝擊院內附設身障庇護工場，衛福部桃園療養院附設的樂桃桃咖啡簡餐坊、樂桃桃汽車美容坊...

桃園「豬鼻子沙灘」被濫倒漁業廢棄物 民代直呼心痛

桃園市大園區沙崙里「豬鼻子沙灘」是網美打卡熱點，未料今天早上有淨灘民眾發現沙灘遭大量棄置漁業廢棄物，環保局、海管處及大園...

不敵新冠肺炎疫情衝擊 新竹直達桃園機場客運明起減班

新竹轉運站往返桃園國際機場客運路線因不敵新冠肺炎疫情衝擊，日豪客運公告明天下午5點起開始減少班次，原本機場、轉運站每小時...

愛轉來POWER 不只是遊行 認識台灣性別運動與多元性別

苗栗一群關心婚姻平權、在地文化發展與環境議題的青年們去年籌組苗栗縣第一屆平權遊行活動，之後他們組成苗栗愛轉來協會，今年原...

苗栗驚現「藍色多瑙河」環保局將追查上游工廠

苗栗縣竹南鎮國泰路、真如路口旁的水圳，有民眾昨發現水圳的水突然變成藍色，網友將照片PO在臉書社團「竹南大小事」，網友留言...

竹縣尖石那羅部落3公頃金盞花盛開 系列活動登場

有「黃金香草部落」之稱的新竹縣尖石鄉那羅部落，10多年來種植各類香草，迄今面積已達13公頃，其中面積約3公頃的金盞花最近...

小二生提醒鄭文燦打菜「不要講話」 網狂讚「教得好」

桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，領餐時關心打菜學生著裝時卻開口講話，被排在後面的小學生提醒「市長，...

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

苗栗縣環保局使用空品感測器揪汙染元凶，全縣各地共裝設500個國產化空品感測器，主要針對工業區周遭工廠進行監測，但最近卻「...

芎林遭倒廢棄物 非法業者送辦

新竹縣府環保局日前接獲芎林鄉公所通報，富林段附近土地遭人傾倒大量營建廢棄物，環保局立即啟動檢環警農工聯盟聯合查緝機制，除在現場扣押1輛挖土機，也追查到承租土地非法傾倒廢棄物的張姓男子，全案依廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦，環保局呼籲業者別心存僥倖。

熱門新聞

飯店總裁林富男：飯店慘！住房率太低連水電費都付不起

「已很多天沒半個人上門」 南科知名餐廳推百元便當

新冠肺炎案例若超過3千人 侯友宜：把退休醫護找回來

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

30年前和老虎合照小孩長大了 基市徵求中正公園老照片

沒團客難撐 宜蘭市22年的友愛發樓餐廳明起暫停營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。