影／台東防疫健康操破萬點閱 處長跳活水湖縣長送雞排
台東縣政府文化處下午辦理「曬一波 書福咧 March一起來」曬書義賣，邀請在地089舞團依照防疫洗手步驟編排「洗手嘿嘿舞」與現場民眾共舞，希望強身健體，加深民眾防疫正確觀念。縣長饒慶鈴臉書寫到防疫健康操點閱率破萬，文化處長跳活水湖，她送雞排請觀看民眾。
饒慶鈴說，她不鼓勵跳水，只是對文化處長鍾青柏推動防疫的用心和努力感動，當然他要跳活水湖，勇氣佳，也代表很有信心，目的是希望大家能做好防疫，也支持推動防疫健康操，所以只要破萬，去活水湖現場看處長跳水，她加碼送雞排給觀眾。
文化處辦理「曬一波 書福咧 March一起來」書籍義賣，一下午就賣出3萬8868元，義賣所得將捐贈大溪國小兒童繪本出版經費，饒慶鈴到場與鄉親共襄盛舉，希望大家多作公益外，也要加強防疫。
為了防疫，文化處在臉書PO出「防疫健康操」影片，希望大家多閱覽學習，多做健康操對抗病毒。
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