疫情衝擊 桃園2庇護工場暫歇業

疫情衝擊，許多人非必要不上醫院，也連帶衝擊院內附設身障庇護工場，衛福部桃園療養院附設的樂桃桃咖啡簡餐坊、樂桃桃汽車美容坊因客人銳減，已在月初以配合防疫為由暫停營業，市府勞動局獲報強調庇護員工權益不受影響，請就業輔導員替24名身障庇護員工教育訓練、關懷訪視等，「薪資也要照給」，要求一律保有最低給薪。

桃園市政府迄今輔導設立9間庇護工場，涵蓋烘焙、飲調、洗車、洗車與蔬菜耕種等類別，提供身障者庇護性就業場域，其中3間庇護工場設在醫院院區，因新冠肺炎疫情延燒，醫院紛祭出探病禁令，尤其衛福部桃園醫院為重要防疫應變醫院，也讓緊鄰的桃園療養院附設庇護工場生意受衝擊，「過年後幾乎沒客人，很不好做」，生意慘淡。

市府勞動局指出，樂桃桃咖啡簡餐坊、樂桃桃汽車美容坊已在2日暫停營業，「視疫情控制情況再行恢復營業」，身障就業科長洪俊揚說，已主動關心國軍桃園總醫院附設的沁心小站庇護餐坊，因非重點防疫醫院，生意相對未受很大影響，暫無停業規畫。

洪俊揚說，樂桃桃咖啡簡餐坊與汽車美容坊各有18名、6名身障員工，已請庇護工場就輔員、輔導員在歇業期間持續安排教育訓練、研習與訪視等，另員工薪資是院方依產能核心計畫評估個別工作能力、營業額等指標向勞動局提報薪資級距，歇業期間，院方雖無庇護工場營收，但將以自有基金發薪，2處員工可各領4千與5千元最低薪資。