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疫情衝擊 桃園2庇護工場暫歇業

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
衛福部桃園療養院附設的樂桃桃汽車美容坊平時由身障員工負責洗車、美容服務，很受好評，但因疫情關係已在月初暫停營運。記者張裕珍／攝影
衛福部桃園療養院附設的樂桃桃汽車美容坊平時由身障員工負責洗車、美容服務，很受好評，但因疫情關係已在月初暫停營運。記者張裕珍／攝影

疫情衝擊，許多人非必要不上醫院，也連帶衝擊院內附設身障庇護工場，衛福部桃園療養院附設的樂桃桃咖啡簡餐坊、樂桃桃汽車美容坊因客人銳減，已在月初以配合防疫為由暫停營業，市府勞動局獲報強調庇護員工權益不受影響，請就業輔導員替24名身障庇護員工教育訓練、關懷訪視等，「薪資也要照給」，要求一律保有最低給薪。

桃園市政府迄今輔導設立9間庇護工場，涵蓋烘焙、飲調、洗車、洗車與蔬菜耕種等類別，提供身障者庇護性就業場域，其中3間庇護工場設在醫院院區，因新冠肺炎疫情延燒，醫院紛祭出探病禁令，尤其衛福部桃園醫院為重要防疫應變醫院，也讓緊鄰的桃園療養院附設庇護工場生意受衝擊，「過年後幾乎沒客人，很不好做」，生意慘淡。

市府勞動局指出，樂桃桃咖啡簡餐坊、樂桃桃汽車美容坊已在2日暫停營業，「視疫情控制情況再行恢復營業」，身障就業科長洪俊揚說，已主動關心國軍桃園總醫院附設的沁心小站庇護餐坊，因非重點防疫醫院，生意相對未受很大影響，暫無停業規畫。

洪俊揚說，樂桃桃咖啡簡餐坊與汽車美容坊各有18名、6名身障員工，已請庇護工場就輔員、輔導員在歇業期間持續安排教育訓練、研習與訪視等，另員工薪資是院方依產能核心計畫評估個別工作能力、營業額等指標向勞動局提報薪資級距，歇業期間，院方雖無庇護工場營收，但將以自有基金發薪，2處員工可各領4千與5千元最低薪資。

庇護工場 身障者 薪資

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