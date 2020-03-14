桃園「豬鼻子沙灘」被濫倒漁業廢棄物 民代直呼心痛

桃園市大園區沙崙里「豬鼻子沙灘」是網美打卡熱點，未料今天早上有淨灘民眾發現沙灘遭大量棄置漁業廢棄物，環保局、海管處及大園區環境清潔稽查中隊獲報後聯手合作並花2小時完成清理，警方正循線追查可疑車輛與行為人，市府強調後續將依法處分。

位於大園區沙崙里竹圍漁港旁的「豬鼻子沙灘」因其消坡塊為方型中有兩個凹洞，形狀像極豬鼻子而得名，平常時有民眾到豬鼻子沙灘取景拍照，是桃園沿海的療癒景點。

市議員游吾和說，今天早上海口里長鄭清木將帶志工淨灘，他提前到達看見又有不肖人士將大量垃圾傾倒在海岸，令人心痛，通報單位盡速處理，也不禁感嘆政府投入大筆經費，海管處用心努力管理，民間團體不斷淨灘，為的是還一個美麗乾淨海岸線，卻被不肖人士惡意破壞。

市府環保局指出，早上陸續接獲民眾及海岸巡護隊相繼通報豬鼻子沙灘旁遭棄置保麗龍板、保麗龍球及繩索等捕魚用品，並第一時間由環保局、海管處及大園區環境清潔稽查中隊通力合作，自上午11點清理至下午2點，以最快速度完成清理，還給市民美麗乾淨的海岸線。

為揪出可惡濫倒者，市府環保局指出，已同步請警察局大園分局竹圍派出所持續調閱附近監視器畫面找尋可疑車輛，並循線追查，後續將針對行為人依廢棄物清理法處分。

環保局呼籲，民眾請勿隨意丟棄漁網、塑膠或保麗龍、浮球等漁具用品，以免觸法。另桃園市環檢警結盟的合作稽查模式已成立，未來將持續密切合作，打擊不法汙染環境行為。