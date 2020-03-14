不敵新冠肺炎疫情衝擊 新竹直達桃園機場客運明起減班

新竹轉運站往返桃園國際機場客運路線因不敵新冠肺炎疫情衝擊，日豪客運公告明天下午5點起開始減少班次，原本機場、轉運站每小時各對開1班，將有部分時段停開，1天共減少14班次，業者請旅客見諒。

日豪客運2月6日開始經營新竹轉運站往返桃園國際機場客運路線，是新竹市首度有直達桃園機場的客運，原本24小時營運，機場、轉運站每小時各對開1班，1天有48班次，但經營僅1個多月，受新冠肺炎疫情衝擊，航班及出入境旅客銳減，空車率高，業者已公告15日下午5點起減少班次，1天共減少14班。

日豪客運董事長林建良說，經營此路線主要是服務出入境的旅客，雖然新冠肺炎疫情嚴重，基於大眾運輸責任及提供民眾到機場更便利交通，2月6日開始營運，單趟全票150元，車上設有無障礙設施，提供WiFi、免費充電等服務，也加強消毒及乘客體溫檢測，並要求戴口罩，嚴格把關。

林建良說，受到疫情衝擊實在太大了，國際航班減少約7成，出入境旅客大幅減少，雖然經常車上沒有乘客，仍是按時每小時機場、轉運各對開1班，但空車比率實在太高了，因此向交通部申請減班獲准。