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不敵新冠肺炎疫情衝擊 新竹直達桃園機場客運明起減班
新竹轉運站往返桃園國際機場客運路線因不敵新冠肺炎疫情衝擊，日豪客運公告明天下午5點起開始減少班次，原本機場、轉運站每小時各對開1班，將有部分時段停開，1天共減少14班次，業者請旅客見諒。
日豪客運2月6日開始經營新竹轉運站往返桃園國際機場客運路線，是新竹市首度有直達桃園機場的客運，原本24小時營運，機場、轉運站每小時各對開1班，1天有48班次，但經營僅1個多月，受新冠肺炎疫情衝擊，航班及出入境旅客銳減，空車率高，業者已公告15日下午5點起減少班次，1天共減少14班。
日豪客運董事長林建良說，經營此路線主要是服務出入境的旅客，雖然新冠肺炎疫情嚴重，基於大眾運輸責任及提供民眾到機場更便利交通，2月6日開始營運，單趟全票150元，車上設有無障礙設施，提供WiFi、免費充電等服務，也加強消毒及乘客體溫檢測，並要求戴口罩，嚴格把關。
林建良說，受到疫情衝擊實在太大了，國際航班減少約7成，出入境旅客大幅減少，雖然經常車上沒有乘客，仍是按時每小時機場、轉運各對開1班，但空車比率實在太高了，因此向交通部申請減班獲准。
日豪客運網站已經公告從明天下午5點起，機場、轉運站發車各減7班，每天共減14班，林建良說，班次雖減仍會維持這條路線的營運，服務往返機場的旅客，面對疫情衝擊，會持續與交通部溝通因應。
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