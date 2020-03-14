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愛轉來POWER 不只是遊行 認識台灣性別運動與多元性別

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗愛轉來協會今邀請同志諮詢熱謝資深社工鄭智偉主講，台灣歷史上的性別運動與多元性別，帶領志工認識多元性別議題。圖／苗栗愛轉來協會提供
苗栗愛轉來協會今邀請同志諮詢熱謝資深社工鄭智偉主講，台灣歷史上的性別運動與多元性別，帶領志工認識多元性別議題。圖／苗栗愛轉來協會提供

苗栗一群關心婚姻平權、在地文化發展與環境議題的青年們去年籌組苗栗縣第一屆平權遊行活動，之後他們組成苗栗愛轉來協會，今年原訂5月舉辦第二屆平權遊行，受到新冠肺炎疫情影響，改到10月2日舉辦，期間內他們舉辦志工教育訓練「不只是遊行」，帶領大家一同認識多元性別課題。

今天在苗栗市唐豐藝術中心舉辦志工教育訓練，邀請同志諮詢熱謝資深社工鄭智偉主講，台灣歷史上的性別運動與多元性別。鄭智偉的父親是苗栗人，他說，苗栗這麼美的地方，不該是年輕人離開地方，「這裡應該是性少數可以安身立命的所在」。

鄭智偉從「生理性別」、「性別認同」、「性別氣質」和「性傾向」切入，帶著志工們認識和討論不同的詞彙，他說，「我們的生命經驗其實都圍繞著這些分類」，大家分享自己的故事，打破單一價值思維， 才能看見每個人生命的獨特之美。

他介紹完單性戀（異性戀、同性戀）、雙性戀、泛性戀和無性戀，現場做簡單的調查，超過一半的人都是異性戀。苗栗愛轉來遊行的工作人員多數也是異性戀，也讓苗栗的遊行呈現異性戀挺同志的可愛之處。

鄭智偉也帶領大家，從同志遊行歷史來看同志運動發展，從第一屆2003年同志遊行時，幾百名參與者帶面具踏出來，2019年有約25萬人按照自己想要樣貌上街。他說，性別教育從性侵害防治到兩性平等，再擴及多元性別，視野越來越廣闊。

他強調，性別和同志運動從來不孤單，社運相挺一直是台灣良好傳統。他鼓勵苗栗的所有朋友站出來「大家互相支持！Together, Stronger！」

苗栗愛轉來協會指出，4月11日與婚姻平權大平台合辦「2020性平政治怎麼看」苗栗場，分享同志參政主題，歡迎大家來參加。相關訊息可到苗栗愛轉來平權遊行臉書（https://www.facebook.com/Miaolilovewins/

苗栗愛轉來協會今邀請同志諮詢熱謝資深社工鄭智偉主講，台灣歷史上的性別運動與多元性別，帶領志工認識多元性別議題。圖／苗栗愛轉來協會提供
苗栗愛轉來協會今邀請同志諮詢熱謝資深社工鄭智偉主講，台灣歷史上的性別運動與多元性別，帶領志工認識多元性別議題。圖／苗栗愛轉來協會提供
苗栗愛轉來協會今邀請同志諮詢熱謝資深社工鄭智偉主講，台灣歷史上的性別運動與多元性別，帶領志工認識多元性別議題。圖／苗栗愛轉來協會提供
苗栗愛轉來協會今邀請同志諮詢熱謝資深社工鄭智偉主講，台灣歷史上的性別運動與多元性別，帶領志工認識多元性別議題。圖／苗栗愛轉來協會提供
同志遊行 婚姻平權

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