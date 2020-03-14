影／北台最大香草田進入花季 鉤嘴大夫現在大家都知道

苗栗縣頭屋鄉明德水庫旁的「葛瑞絲香草田」最近已進入花期，這處堪稱北台灣甚至是全台最大的一片薰衣草田，擁有迷人的戶外賞花氛圍，園主劉志宏從「土法煉鋼」開始培育薰衣草，如今代代馴化，今年已多達2萬5000株，他還開發出低溫萃取精油方式，因疫情緣故，今年春節迄今精油銷量暴增3倍。

社團法人恩福會創辦人劉志宏十多年來致力推動福音戒毒，2009年他帶著戒毒的受輔兄弟回到苗栗頭屋家鄉，在明德水庫附近開闢薰衣草農場作為「中途之家」及自力更生的基業，一年一年過去，外來種的薰衣草已逐漸馴化，栽培面積愈來愈廣。

「現在介紹時大家都很熟悉了！」葛瑞絲香草田農場以往介紹導覽薰衣草的故事，都會提到14世紀歐洲黑死病流行時的「鉤嘴大夫」，鉤嘴中空部分放的就是薰衣草精油，以前農場介紹時許多遊客都不太清楚，今年因新冠肺炎疫情，媒體常報導，大家對鉤嘴大夫的形象顯得熟悉多了了。

葛瑞絲香草田除了免費開放遊客賞景，現場還直接以蒸餾法萃取薰衣草精油，讓遊客認識薰衣草的功用，精油也提供合作廠家代工生產各式精油及保養品，今年劉志宏還開發出75度低溫萃取精油的方法，希望精油能保有更高的天然功效。