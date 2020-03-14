苗栗驚現「藍色多瑙河」環保局將追查上游工廠

苗栗縣竹南鎮國泰路、真如路口旁的水圳，有民眾昨發現水圳的水突然變成藍色，網友將照片PO在臉書社團「竹南大小事」，網友留言「藍色多瑙河」，去年竹南鎮也曾發生水溝變藍青色，引發網友議論。苗栗縣環保局指出，昨接獲陳情趕到現場，汙水已流散，將針對上游兩家印刷工廠追蹤稽查。

有網友昨天下午在臉書社團「竹南大小事」將拍下變成藍色的水圳照片PO文，寫下「今天的水溝很漂亮呢！不知道大家經過時有沒有注意到。」引發網友討論，有網友留言「藍色多瑙河」、「上次看過紫色的」等語。

苗栗縣環保局說，昨天晚間6點半接獲民眾報案後，摸黑趕到現場，但汙水已流散，無法採樣化驗。將追查上游的兩間印刷廠；環保局呼籲，民眾發現相關汙染時，即時通報。