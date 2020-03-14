全面禁止訪客 桃園療養院搭服務台推視訊探病

桃園市政府日前宣布11家急救責任醫院一般病房禁止探病，位於衛福部桃園醫院旁的桃園療養院昨天也發出防疫期間最新訪客指引，即日起禁止訪客，並在急診室外搭設志工服務台，提供上下午時段雲端視訊服務，不讓想探病的親友撲空，一樣能遠端視訊傳遞關心。

桃園療養院為精神專科醫院，雖未收治新冠肺炎病人，但院方有鑒於新冠肺炎疫情來勢洶洶，隨著國際疫情擴大，國內也出現院內群聚案例，院方防疫措施再升級，即日起啟動全面禁止訪客、陪病者僅限1人、並加強執行照服員及看護的管理辦法。

桃園療養院長邱献章親自率隊布署相關防疫措施，目前醫院急診處外已設社工服務台，利用iPad建置Zoom程式提供家屬與住院親人視訊會客，若家屬在夜間或假日要轉交物品給住院親友時，則提供物品轉運站服務，由醫院專人轉交到住院病人手上。

院方指出，相關防疫措施是由邱院長親自指示，提醒大家執行防疫工作時，也要記得注重家庭親情倫理需求，以同理心為出發點，希望在訪客禁令下，服務更有同理溫度。