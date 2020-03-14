竹縣尖石那羅部落3公頃金盞花盛開 系列活動登場

有「黃金香草部落」之稱的新竹縣尖石鄉那羅部落，10多年來種植各類香草，迄今面積已達13公頃，其中面積約3公頃的金盞花最近盛開，今天起至4月18日舉辦5場次金盞花系列展售系列活動，吸引不少民眾前往賞花，品嚐原住民美食，體驗原住民傳統文化。

縣府農業處表示，縣府從2006年起輔導那羅部落種植香草，種類包括金盞花、迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等，其中面積約3公頃的金盞花目前盛開，花期到5月。近年來，那羅部落積極發展休閒農業，辦理各項農遊體驗及香草手做DIY活動，吸引民眾深入尖石，促進部落產業發展。

農業處也指出，金盞花富有礦物質、維生素及可護眼的葉黃素，頗獲消費者青睞，那羅部落的「尖石鄉特用作物產銷班」把金盞花及各類香草製成30餘種純露，由於品質優良與穩定，已成為國內外保養品、芳香療品廠商的重要原料。

橫山地區農會輔導那羅灣休閒農業區，於3月14日起辦理尖石鄉那羅部落香草產業行銷暨農特產品展售－金盞花系列活動，活動內容包含金盞花之旅、小米種植活動及桂竹筍之旅。

今天登場是的在青蛙石步道市集展演場進行活動開幕式，以及在尤幹農場舉辦的金盞花之旅和在雅葳農莊辦理小米播種活動，接下來21日在雅葳農莊辦理小米播種活動，28日於喜嵐田園農場辦理金盞花之旅，4月18日在羅幸農場辦理桂竹筍之旅，詳情可上臉書查詢「那羅灣休閒農業區」。

農業處也提醒民眾，因應新冠肺炎疫情，請大家做好防疫措施，平時勤洗手，出入密閉空間請戴上口罩，降低感染風險。