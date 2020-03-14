客家花布印記展 桃市客家文化館今登場
桃園市政府客家事務局於今天起至5月24日在桃園市客家文化館，舉辦「客家花布印記展」展覽，藉由闡述傳統花布經過時代的轉變、文創的發展，其圖樣已由印象中的大紅牡丹花布，轉譯成生活經驗中的靈感圖騰，透過文創花布傳達客家文化故事，讓客家文化走入生活，帶領民眾體會客家文化美學的遞變。
本次展覽客家局除了規劃靜態展示外，亦設計互動專區，提供不同的體驗活動讓民眾一同參與。民眾可以在展區票選心目中的客家花布印象、也可以一起創作屬於本次展覽的專屬大花布、逛累了有花布藝文空間可以稍作休憩、最後還能創作專屬於自己的花布明信片，作為本次展覽的伴手禮。
此外，客家局設置專區展示以桃園客家意象設計的花布圖騰，如何應用在居家生活中，讓您重新認識客家花布，看見「客式」居家美學！此次展覽特別舉辦「我的碎花時代-恁花做麼个」周末限定活動，民眾只要星期六、日身穿碎花單品來看展，不管什麼花，只要你夠花，就有機會獲得專屬於你的「Oh My 印記包」！相關活動詳情請上客家事務局粉絲專頁查詢。(https://www.facebook.com/tychakka/)
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