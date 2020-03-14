快訊

歐洲27國及杜拜 17日起入境須居家檢疫14天

直播／國內單日增3境外移入新冠肺炎個案 都有歐洲活動史

客家花布印記展 桃市客家文化館今登場

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
以不同的生活場域呈現當代生活中的花布應用，重新認識客家元素的新美學。圖／客家局提供
以不同的生活場域呈現當代生活中的花布應用，重新認識客家元素的新美學。圖／客家局提供

桃園市政府客家事務局於今天起至5月24日在桃園市客家文化館，舉辦「客家花布印記展」展覽，藉由闡述傳統花布經過時代的轉變、文創的發展，其圖樣已由印象中的大紅牡丹花布，轉譯成生活經驗中的靈感圖騰，透過文創花布傳達客家文化故事，讓客家文化走入生活，帶領民眾體會客家文化美學的遞變。

本次展覽客家局除了規劃靜態展示外，亦設計互動專區，提供不同的體驗活動讓民眾一同參與。民眾可以在展區票選心目中的客家花布印象、也可以一起創作屬於本次展覽的專屬大花布、逛累了有花布藝文空間可以稍作休憩、最後還能創作專屬於自己的花布明信片，作為本次展覽的伴手禮。

此外，客家局設置專區展示以桃園客家意象設計的花布圖騰，如何應用在居家生活中，讓您重新認識客家花布，看見「客式」居家美學！此次展覽特別舉辦「我的碎花時代-恁花做麼个」周末限定活動，民眾只要星期六、日身穿碎花單品來看展，不管什麼花，只要你夠花，就有機會獲得專屬於你的「Oh My 印記包」！相關活動詳情請上客家事務局粉絲專頁查詢。(https://www.facebook.com/tychakka/)

客家花布的符碼被萃取出來，與多樣性的文化設計結合，衍伸出更多的商品設計應用於生。圖／客家局提供
客家花布的符碼被萃取出來，與多樣性的文化設計結合，衍伸出更多的商品設計應用於生。圖／客家局提供
穿越花布記憶廊道，要帶您體驗客家文化美學的遞變。圖／客家局提供
穿越花布記憶廊道，要帶您體驗客家文化美學的遞變。圖／客家局提供

客家文化 客家花布 文創

延伸閱讀

桃市8家旅館申請停用樓層 房屋稅減免核定逾140萬元

男子居家檢疫4度外出趴趴走 桃市重罰100萬強制隔離

再捐4千支隨身酒精瓶給桃市警察 醫學集團盼拋磚引玉

桃市暫緩老人春遊、長青學苑 展延辦理身障證明

相關新聞

竹縣尖石那羅部落3公頃金盞花盛開 系列活動登場

有「黃金香草部落」之稱的新竹縣尖石鄉那羅部落，10多年來種植各類香草，迄今面積已達13公頃，其中面積約3公頃的金盞花最近...

小二生提醒鄭文燦打菜「不要講話」 網狂讚「教得好」

桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，領餐時關心打菜學生著裝時卻開口講話，被排在後面的小學生提醒「市長，...

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

苗栗縣環保局使用空品感測器揪汙染元凶，全縣各地共裝設500個國產化空品感測器，主要針對工業區周遭工廠進行監測，但最近卻「...

芎林遭倒廢棄物 非法業者送辦

新竹縣府環保局日前接獲芎林鄉公所通報，富林段附近土地遭人傾倒大量營建廢棄物，環保局立即啟動檢環警農工聯盟聯合查緝機制，除在現場扣押1輛挖土機，也追查到承租土地非法傾倒廢棄物的張姓男子，全案依廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦，環保局呼籲業者別心存僥倖。

桃竹13旅宿 申請停用樓層節稅

新冠肺炎疫情衝擊旅宿、娛樂業者，桃園市地方稅務局協助旅館業者停用樓層減免房屋稅，已有8家業者申請，減稅最多81萬元，首波房屋稅減稅已逾140萬元，竹市有4家旅宿業者提出申請，竹縣除有1家旅宿業者申請樓層暫停營業，另外有22家娛樂業者申請停業或減少機台減免娛樂稅。

脊梁山脈旅遊 苗栗推5路線

中央政府開放山區管制並訂今年為脊梁山脈旅遊年，苗栗縣擁有豐富的登山健行旅遊資源，縣內有多條適合親子或遊客輕鬆踏青健行的登山路線。縣府文化觀光局最近已選定包括火炎山、仙山、鳴鳳古道、馬那邦山、加里山共5條各具文化、自然生態之美的登山路線，將邀旅遊業者前來踩線推廣。

南庄鄉長補選 候選人徐沐蘭競選布條遭吐檳榔汁

苗栗縣南庄鄉長補選候選人徐沐蘭的競選布條，昨天發現遭人吐檳榔汁汙損，縣議員徐功凡得知後報警處理，警方在接獲報案後1小時查...

軍方退出合作 桃園「內壢之心」開發計畫喊卡

台鐵內壢車站是全國前10大車站，桃園市政府為配合鐵路地下化工程，近年啟動「內壢之心」都市計畫，與軍方合作開發要活化內壢北...

桃市8家旅館申請停用樓層 房屋稅減免核定逾140萬元

疫情衝擊，桃園市地方稅務局主動協助旅館業者停用樓層，可減免房屋稅，首波已有8家旅館業者提出停用樓層申請，經現勘3家審核通...

北水局提升清淤車安全管理　加速石門水庫清淤執行

經濟部水利署北區水資源局今天召開石門水庫羅浮及義興清淤車輛行駛台七線安全提升會議，將調整試行三民國小附近重點區域行車安全...

智慧防疫！部桃首推穿戴式手表監測疑似個案健康數據

新冠肺炎疫情延燒，衛福部桃園醫院為重要防疫應變醫院，院方超前部署與華碩電腦及遠傳電信三方攜手合作，運用AIoT及IoT技...

苗栗要蓋第三座親子公園 18日在苑裡辦說明會

苗栗縣打造縣內三座親子公園，前兩座已經啟用。縣內第三座親子公園落腳在國立苑裡高中旁，水利處在3月18日晚間7時在苑里鎮三...

熱門新聞

影／雙龍瀑布七彩吊橋4/1啟用！3/18網路開賣門票

飯店總裁林富男：飯店慘！住房率太低連水電費都付不起

新冠肺炎案例若超過3千人 侯友宜：把退休醫護找回來

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

高雄幸福川變黑色 清10噸垃圾引水增加曝氣恢復水質

基福公路砂石車偷跑、飆車 穿越車流假日必塞基隆喊苦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。