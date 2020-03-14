同濟會有愛 80人今冒雨騎單車環島千里送愛
新冠肺炎拉警報，卻擋不住「同濟會」愛心，國際同濟會台灣總會高屏B區發起為期9天的單車環島行動展開千里送愛，帶著逾60萬善款分送14個因為疫情受影響的弱勢機構，80名同濟人今早從高雄中正技擊館冒雨出發，帶著滿懷的關愛啟程。
呼應國際同濟會台灣總會「榮耀最大的價值、積極行動邁向國際」年度主題，同濟會第46屆高屏B區聯合旗下各分會共同舉辦「2020同濟善行—單車環島社服活動GO」行動，今早由第46屆總會長劉春快與高屏B區主席陳婠媚拉響愛心禮炮揭幕。
同濟有愛、千里環島送愛行動邁向第4年，今年由陳婠媚發起，全台同濟會各社服點的區主席及承辦會共同響應， 台灣總會長劉春快及財團法人台灣同濟兒童基金會鼎力支持，並撥款協助。參加的義工達80人，是歷年之最，其中車隊顧問林啟忠已70幾歲，行善不落人後。
活動發起人陳婠媚長年投入公益，近期發現不少社福單位及弱勢家庭受到新冠肺炎影響，經濟困頓，於是決定號召高屏B區各分會、親友與中小企業主一起募資送愛，協助度過難關。此行預定探訪的單位包括台東海山扶兒家園、富里安德啟智中心、北北基區基隆深澳國小、八里安養院、桃園懷德風箏緣地育幼院、台中后里啟明學校等14處。
陳婠媚說，正值防疫期間，很多人擔心這次千里送愛行動會因考量群聚感染而取消，但這也凸顯相關單位更需協助，因此仍決定成行，希望這份愛與溫暖，能為受到疫情衝擊的社福單位注入一股暖流。
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