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竹縣府獲原民會4500萬 改善尖石、五峰部落特色道路

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣五峰鄉喜翁部落道路是桃山村與竹林村必經之路，路面破損嚴重，新竹縣政府今年爭取到行政院原民會補助改善。圖／新竹縣政府提供
新竹縣五峰鄉喜翁部落道路是桃山村與竹林村必經之路，路面破損嚴重，新竹縣政府今年爭取到行政院原民會補助改善。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府原民處向行政院原住民委員會爭取「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，獲核定4517萬元，改善尖石鄉李埔部落、五峰鄉喜翁部落的特色道路，盼能提升農產運輸效益和觀光客交通體驗，工程交由2鄉公所各自執行，目前正辦理細部規劃設計，預計4月底發包，最快年底完工。

原民處長雲天寶表示，尖石鄉玉峰村李埔部落特色道路上方連結鄉道竹60線，下方連接竹60-1線，長度共6.1公里、寬度5公尺，延伸銜接李埔、宇老及馬里光部落，是奇異果、高山蔬菜的產業分布道路，因道路年久失修，影響居民及遊客進出安全。

道路改善將有助於提升農產品運輸效益，改善工程規劃施作路面3公里、鋼板護欄、反光鏡、反光標線、反光導標等設施，工程經費約2190萬元，中央補助1906萬元、縣府配合款199萬元、尖石鄉公所自籌85萬元。

五峰鄉喜翁道路則連接縣道122線，銜接民都有、喜翁部落及甜柿種植區，是桃山村與竹林村必經之路，長度共7.97公里、寬度5公尺，附近還有張學良故居跟與喜翁瀑布等觀光景點，改善工程規劃施作路面4公里、反光標線等設施，工程經費約2327萬元，中央補助2026萬元、縣府配合款211萬元、五峰鄉公所自籌90萬元。

縣長楊文科表示，除了改善原鄉部落道路及強化部落基礎建設，縣府也重視原住民身心健康和傳承傳統文化，在尖石、五峰及都市原住民族聚集地區廣設9個文健站，今年也獲原民會補助，將增加6個新站，讓部落有順暢安全的醫療救護道路，也串聯原鄉特色產業、支援人文發展，促進部落觀光旅遊效益。

新竹縣政府原民處向行政院原住民委員會爭取「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，獲核定4517萬元，改善尖石鄉李埔部落、五峰鄉喜翁部落的特色道路。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府原民處向行政院原住民委員會爭取「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，獲核定4517萬元，改善尖石鄉李埔部落、五峰鄉喜翁部落的特色道路。圖／新竹縣政府提供

原住民 尖石鄉 行政院

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