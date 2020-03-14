竹縣府獲原民會4500萬 改善尖石、五峰部落特色道路

新竹縣政府原民處向行政院原住民委員會爭取「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，獲核定4517萬元，改善尖石鄉李埔部落、五峰鄉喜翁部落的特色道路，盼能提升農產運輸效益和觀光客交通體驗，工程交由2鄉公所各自執行，目前正辦理細部規劃設計，預計4月底發包，最快年底完工。

原民處長雲天寶表示，尖石鄉玉峰村李埔部落特色道路上方連結鄉道竹60線，下方連接竹60-1線，長度共6.1公里、寬度5公尺，延伸銜接李埔、宇老及馬里光部落，是奇異果、高山蔬菜的產業分布道路，因道路年久失修，影響居民及遊客進出安全。

道路改善將有助於提升農產品運輸效益，改善工程規劃施作路面3公里、鋼板護欄、反光鏡、反光標線、反光導標等設施，工程經費約2190萬元，中央補助1906萬元、縣府配合款199萬元、尖石鄉公所自籌85萬元。

五峰鄉喜翁道路則連接縣道122線，銜接民都有、喜翁部落及甜柿種植區，是桃山村與竹林村必經之路，長度共7.97公里、寬度5公尺，附近還有張學良故居跟與喜翁瀑布等觀光景點，改善工程規劃施作路面4公里、反光標線等設施，工程經費約2327萬元，中央補助2026萬元、縣府配合款211萬元、五峰鄉公所自籌90萬元。