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苗栗縣青年代表遴選 關注領域多元 網路票選開跑

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣第3屆青年事務委員會青年代表遴選，共34名青年報名參加，主辦單位初審後，30名青年通過初審，即日起到3月18日開放網路票選，圖為縣長徐耀昌（中）為第三屆青年代表遴選鳴笛啟動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第3屆青年事務委員會青年代表遴選，共34名青年報名參加，主辦單位初審後，30名青年通過初審，即日起到3月18日開放網路票選，圖為縣長徐耀昌（中）為第三屆青年代表遴選鳴笛啟動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣第三屆青年事務委員會青年代表遴選，今年共有34名青年報名參加，主辦單位初步審查後，有30名青年通過初審，本周到3月18日開放網路票選。第三屆青年代表將遴選出12名青年代表，此次參與的青年們，從事領域多元，有來自勞工、幼托、教育、青年創業、二代接班、農友等，關注議題多元。

苗栗縣勞青處指出，第三屆青年事務委員會青年代表遴選，有來自各界領域青年報名，有學生、文創業者、青農及勞工等，關注苗栗青年返鄉創就業、青年公共參與、社會褔利及環境安全衛生、文化資產與古蹟保存、城鄉觀光行銷等議題。

勞青處指出，縣內青年對縣政推動或者地方發展等相當有想法與熱情，透過青年的力量、創意以及對於公共事務的參與，替苗栗縣帶來不一樣的改變，也讓青年朋友貼近政府政策，了解政府施政作為，此次參與30人中，也有第二屆青年代表參選。

  第三屆青年代表遴選，即日起到3月18日開放網路票選，每人每日僅得投同一候選人一票。30名青年通過初審後，最後將選出12人，遴選方式網路票選占30％，專業評選審查占70％，歡迎民眾活動網站投票

http://miaoli-committee.com/），投下你心目中的苗栗好青年。

青年 苗栗縣 創業

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