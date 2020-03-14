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小二生提醒鄭文燦打菜「不要講話」 網狂讚「教得好」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，跟著學生一起排隊領餐。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，跟著學生一起排隊領餐。圖／桃園市政府提供

桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，領餐時關心打菜學生著裝時卻開口講話，被排在後面的小學生提醒「市長，不要講話」，鄭才警覺「不能講話」趕緊閉嘴，讓在場人員笑翻，鄭昨晚也在臉書分享這段被小朋友糾正的影片，肯定校園落實防疫，不少網友紛紛大讚「小朋友很棒」、「教得好」，逾1.6萬人按讚。

當天視察行程，鄭文燦在校方安排下，跟著小2學生一起排隊領餐，準備一起在教室享用營養午餐，不過，鄭文燦看見打菜學生忍不住開口關心「所以你們都有戴帽套、口罩和手套」，但打菜學生都沒搭理，後方的小2女生直接糾正要「市長，不要講話」！

鄭文燦看了旁邊小女生一眼，連忙複誦了一次說「不能講話」，才繼續安靜地領菜，直到後面入座用餐，鄭也乖乖守規矩全程沒說話，但領菜被小朋友糾正的可愛插曲，讓在場媒體都捕捉了下來，成為當天報導亮點，事隔2天鄭文燦也主動分享現場影片。

鄭文燦在臉書發文自嘲，還引用周杰倫「安靜」歌詞內容寫道「我真的沒有天份，安靜的沒這麼快」，也不忘肯定#同學不錯喔#打菜時不能講話，不少網友看了影片紛紛狂讚小朋友很有衛教觀念、是非分明，也有人說小朋友天真又可愛，實在很有前途！

不少綠營縣市首長也留言，屏東縣長潘孟安在影片下方留言「最高品質！」鄭文燦接力回應「靜悄悄」，台南市長黃偉哲留言讚許是「最佳衛教影片！」鄭文燦看了也回應「學生的話要聽」，很多網友也肯定鄭文燦市長有被接受糾正的勇氣，一樣很棒。

據悉，平鎮義興國小因應防疫，請打菜學生戴口罩、圍裙、帽子及手套，也宣導學生用餐不交談，當天視察時，小朋友都謹守規則，不過，鄭排隊時卻開口講話，校長看了趕緊請小朋友幫忙提醒，才發生這段可愛插曲，也讓人看見校園落實防疫的用心。

桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，跟著學生一起入座用餐。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，跟著學生一起入座用餐。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，領餐時關心打菜學生著裝時卻開口講話，被排在後面的小學生叮嚀「市長，不要講話」。圖／取自鄭文燦臉書
桃園市長鄭文燦日前到平鎮義興國小視察營養午餐防疫工作，領餐時關心打菜學生著裝時卻開口講話，被排在後面的小學生叮嚀「市長，不要講話」。圖／取自鄭文燦臉書

鄭文燦 口罩

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