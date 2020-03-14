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監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍
苗栗縣環保局使用空品感測器揪汙染元凶，全縣各地共裝設500個國產化空品感測器，主要針對工業區周遭工廠進行監測，但最近卻「意外」查覺出苗栗市中華路有疑似可燃性氣體外洩，徒步巡檢確認地下天然氣管線有氣體外漏現象，趕緊通報消防局、中油公司處理，及時阻止了一場可能發生的氣爆意外。
苗栗縣環保局空氣品質及噪音管制科指出，根據累積的歷史資料顯示，苗栗市中華路上常有異常高值，因此3月12日夜間派員前往徒步尋找汙染源，深夜11點30分步行至中華路607巷周遭時，稽查人員使用FID(火焰離子偵測器)量測為21.9ppm，且發現空氣中明顯有瓦斯味，顯示該地空氣氣味不尋常。
稽查人員環顧四周並無明顯汙染來源，隨後在路上的人孔蓋量測，儀器顯示濃度大於1萬ppm，已達儀器量測上限，判斷有危險之虞，立即通報消防局。
消防局派遣人員到現場，再次使用儀器量測，發現可燃性氣體約99.9%，立即灑水降溫並通知中油公司到場處理。
環保局長陳華盛表示，空品感測器原本要抓汙染兇手，意外阻止一件可能發生氣爆的公共安全事件，感謝消防局及中油公司積極派員進行應變處理。
環保局表示，縣內目前裝設500個國產化空品感測器，主要針對工業區周遭工廠進行監測，空品感測器除了有PM2.5、溫度、濕度等項目外，另加裝「TVOC」（揮發性有機物）感測元件，這次就是透過TVOC的歷史監測數值，發現有異常狀況並派員前往稽查，意外發現有可燃性氣體外洩，如未及時處理，後果無法想像。此外，環保局也透過空品感測器充分掌握一些可疑汙染來源，未來將再輔以科學儀器稽查，只要發現現場有具體汙染事實，將立即依法告發處分、要求立即改善，以確保苗栗縣空氣品質。
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