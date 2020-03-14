監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

苗栗縣環保局使用空品感測器揪汙染元凶，全縣各地共裝設500個國產化空品感測器，主要針對工業區周遭工廠進行監測，但最近卻「意外」查覺出苗栗市中華路有疑似可燃性氣體外洩，徒步巡檢確認地下天然氣管線有氣體外漏現象，趕緊通報消防局、中油公司處理，及時阻止了一場可能發生的氣爆意外。

苗栗縣環保局空氣品質及噪音管制科指出，根據累積的歷史資料顯示，苗栗市中華路上常有異常高值，因此3月12日夜間派員前往徒步尋找汙染源，深夜11點30分步行至中華路607巷周遭時，稽查人員使用FID(火焰離子偵測器)量測為21.9ppm，且發現空氣中明顯有瓦斯味，顯示該地空氣氣味不尋常。

稽查人員環顧四周並無明顯汙染來源，隨後在路上的人孔蓋量測，儀器顯示濃度大於1萬ppm，已達儀器量測上限，判斷有危險之虞，立即通報消防局。

消防局派遣人員到現場，再次使用儀器量測，發現可燃性氣體約99.9%，立即灑水降溫並通知中油公司到場處理。

環保局長陳華盛表示，空品感測器原本要抓汙染兇手，意外阻止一件可能發生氣爆的公共安全事件，感謝消防局及中油公司積極派員進行應變處理。